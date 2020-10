Usosial pensjonsendring

ST-debatt

Regjeringen foreslår å fjerne dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte og erstatte den med en overgangsstønad. Dette vil ramme spesielt mange kvinner hardt.

Det regjeringen nå angriper er en tilleggspensjon som i all hovedsak går til enker. Og for den enkelte kan det være mye penger som står på spill. Er du født i 1963, betyr endringen et tap på i gjennomsnitt 40.000 kroner i året. I gammel alderspensjon fra folketrygden, som gjelder fullt ut for de som er født i 1953 eller tidligere og som fases gradvis ut for årskullene 1954-1962, kan man få en høyere alderspensjon dersom ektefellen eller samboeren er død. Reglene sørger også for at etterlatte under 67 år og barn som mister foreldre får etterlatte-ytelser.

Arbeids- og sosialminister Røe Isaksen begrunner forslaget med at det er egen inntekt og opptjening av pensjon som skal være førstevalget. Det ministeren ikke tar høyde for er at mange, og da spesielt kvinner, i dag ikke får hel-stillinger men er tvunget til å gå i deltidsstillinger innen helse, omsorg, renhold, varehandel mm., og i tillegg har kvinner prosentvis lavere lønn enn menn. Generalsekretær Olimb Norman i Pensjonistforbundet beskriver det som «helt usannsynlig» at en som mister en tilleggspensjon på 40.000 kroner årlig skal klare å bruke de siste årene i arbeidslivet for å redde inn de pengene de mister.

Har man jobbet deltid på et sykehjem i alle år, er sannsynligheten lik null for å klare dette. Når du sitter igjen som enke med minstepensjon eller lav pensjon, kanskje etter å ha jobbet deltid fordi du har vært mye hjemme med barn, er det ikke rettferdig at du skal sitte igjen med null og niks når mannen din dør, sier Norman.

Orkland Arbeiderparti er i mot denne usosiale endring av etterlattepensjon. En endring som i stor grad vil ramme kvinner med lave pensjonsytelser.