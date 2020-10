Tar ordføreren en snarvei?

ST-debatt

Mandag 12. oktober vedtok formannskapet i Skaun å legge ned Jåren-Råbygda skole, og dermed slå skolekretsen sammen med Venn skolekrets. Jeg var den eneste som stemte imot. Avgjørelsen ble tatt etter grundig involvering av innbyggerne, med folkemøter og spørreundersøkelser. Jeg er ikke enig i resultatet, men prosessen har gått riktig for seg og jeg aksepterer at jeg har tapt på ærlig vis.

Men det jeg ikke kan gå med på er ordførerens forsøk på å hoppe over neste steg, som er valg av plassering. Under behandlingen av saken i formannskapet prøvde jeg å se fremover og bidra konstruktivt til debatten om plassering, men ble avbrutt midt i innlegget mitt av ordføreren som ikke ville at det skulle diskuteres om plassering, bare om struktur. Til Avisa-ST 13.oktober sier hun at saken om skoleplassering allerede er landa og at den skal være på Venn. Jeg håper at dette er en misforståelse fra ordførerens side, og at hun ikke mener det samme etter å ha tenkt seg om.

Når to skolekretser nå skal bli til en, er det en prosess som må gjøres ordentlig. Det ligger en del såre følelser hos mange av de som ville bevare skolen sin, og det er veldig viktig at alle i det minste får være med og diskutere hvor skolen skal ligge. Det er ikke akseptabelt at barna fra Jåren og Råbygda skal være noe man bare slenger med etter at alt det viktige er bestemt. Vi skal stå på like fot.

Ordføreren mener at plassering allerede er bestemt, men hun har i så fall glemt å fortelle det til sine egne folk i Senterpartiet. Jeg har ikke pratet med alle representantene fra Senterpartiet, men de 4 jeg har vært i kontakt med hadde ikke hørt om noen slik avgjørelse. Vi har riktignok et vedtak fra februar som sier at «Kommunestyret vil gjennomføre bygging av Venn oppvekstsenter», men begrepet Venn oppvekstsenter må sees på som en arbeidstittel for prosjektet. Det ble ikke debattert plassering før det vedtaket. Vi har heller ikke bestemt om det skal bygges som oppvekstsenter dvs skole og barnehage i ett, med felles ledelse. Og vi har ikke bestemt at den nye skolen skal hete Venn. Når vi slår sammen to kretser er det mest naturlig å finne et nytt navn. Poenget mitt er at den første brikken i puslespillet var struktur, og at de andre brikkene ikke kunne legges før den første brikken var på plass.

I Avisa-ST sin sak (13. oktober) om skolevedtaket står det at jeg fremmet forslag om å plassere skolen i Eggkleiva, men ble nedstemt. Det er upresist. Jeg rakk å nevne Eggkleiva som et nydelig alternativ, før ordføreren avbrøt innlegget mitt. Men det ble aldri noen avstemning. Jeg ønsket heller ikke noen avstemning i det møtet. Det er mest naturlig at vi får en god undersøkelse av aktuelle tomter før vi avgjør noe slikt. Det blir litt absurd å bruke 20 år på å bestemme struktur, og knappe 20 sekunder på å bestemme plassering.

Jeg foreslår ikke Jåren som plassering. Litt fordi jeg har magemål, men mest fordi en ny skole skal ligge på et hensiktsmessig sted for alle i den nye kretsen. Jåren blir en omkrok for de fra Venn, og Venn blir en omkrok for oss. Eggkleiva ligger midt i smørøyet. Det er også den tilbakemeldingen jeg får fra de fleste jeg har snakket med så langt. Og i samtale med andre skauninger har vi så langt «funnet» 4 aktuelle tomter i Eggkleiva. Det kan også hende at man til slutt velger dagens skoletomt på Venn, etter en grundig og ærlig debatt. Men det skal ikke tas noen snarvei bare fordi noen har snakket sammen på forhånd, før Jåren-Råbygda ble med i puslespillet. Ordføreren har tidligere sagt at det ikke finnes penger til byggestart før ca 2027. I det siste har hun sagt 2023. Uansett hvilken av disse vi ender opp med er det tid til å ta en god undersøkelse av plassering. Det spørsmålet fortjener mer enn 20 sekunder.