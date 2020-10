Arbeid til alle er jobb nummer 1

ST-debatt

Ingen av oss kommer fra veldig velstående familier, men har allikevel hatt en økonomisk trygghet i bunn. Dette har gitt oss muligheten til å skaffe oss utdanning og delta aktivt i yrkeslivet. Noe som igjen gir oss økonomisk trygghet og en mulighet til å hjelpe våre barn til å oppnå det samme.

Alle er ikke like heldige som oss.

Forskjellene i Norge er økende - vi teller 110.000 barn som lever i fattigdom i et av verdens rikeste land. Men også

blant de voksne er tilgangen til ressurser og jobb stadig mer ulik. Gapet mellom mennesker med og uten utdanning blir stadig større, og koronakrisen forsterker forskjellene i samfunnet ytterligere - nesten 200.000 av våre innbyggere står nå utenfor arbeidslivet. Mange strevde også lenge før krisen kom.



Vi har fått A- og B-lag i Norges land. Vi har for eksempel blitt mange flere unge uføre. De siste sju årene har antallet unge uføre doblet seg - fra 10.000 til 20.000.

Trude har i nesten hele sitt yrkesliv jobbet med de som har falt utenfor. Kriminelle og mennesker med psykiske og/ eller rus problemer. Hun har også jobbet med integrering av flyktninger. Olga, som innvandrer, har selv erfart hvor viktig det er å få en sjanse til å bli inkludert som en del av fellesskapet. Gjennom sitt arbeid, først i den norske skolen og så som selvstendig næringsdrivende, har hun også møtt mange som i likhet med henne trengte fellesskapets velvilje til å kunne bidra.

Det som kjennetegner nesten alle menneskene vi har møtt i forbindelse med vårt virke, er ønsket om å være en del av samfunnet. Ønsket om å bidra, ønsket om å ikke være en byrde. Og følelsen av avmakt når dette ikke går. Utenforskap er selvforsterkende, og går i arv. Det finnes ingen enkel løsning på dette, men Arbeiderpartiet ønsker å prøve.

For Arbeiderpartiet er trygt arbeid for alle sak nummer 1. I forslaget

til vårt nye partiprogram presenterer vi mange gode tiltak for hvordan vi skal bekjempe utenforskap i Norge, gjennom blant annet å sørge for et trygt arbeid for alle som kan jobbe. Et inkluderende arbeidsliv krever en helhetlig tenking. Og en forståelse av at bak alle tallene i statistikkene er det mennesker...

Mennesker som skal møtes med tillit og respekt, og et system som gir folk en sjanse til å komme i arbeid/utdanning tilpasset den enkeltes ressurser.



For å favne om så mange som mulig, vil vi øke bruken av arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter. Vi ønsker også å styrke språkopplæringen for personer med manglende norskferdigheter og sørge for tidlig kartlegging av innbyggernes kompetanse.



For å bekjempe utenforskap som skyldes psykiske lidelser, vil vi ha rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle

kommuner, samt innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. Alle som trenger hjelp skal få den tidlig!

Arbeiderpartiet vil også at statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ansvaret for å inkludere flere inn i arbeidslivet må vi ta i fellesskap.



Alle som kan og vil jobbe, fortjener muligheten til det. Arbeiderpartiet vet at vi må skape flere arbeidsplasser, og at det må bli lettere å komme inn i arbeidslivet. Alle mennesker skal vite at de ikke står alene, at de har fellesskapet i ryggen. De som trenger det, skal få hjelp, slik at de kan oppnå det alle mennesker har behov for: En følelse av å kunne bidra og være en del av fellesskapet. Det finnes ikke noe tristere enn å snakke med mennesker som forteller selv at de ikke har noen egenverdi og at de aldri har vært oppfattet som noe annet enn en byrde.

Vi har et behov for et krafttak for et inkluderende arbeidsliv i Norge. Og en felles forståelse for at det ikke er hvilken tittel du har og tykkelsen på lommeboka di som definerer din verdi. Arbeiderpartiet vil gjøre jobben. Og arbeid til alle er vår jobb nummer 1.