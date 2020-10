Industri, hvor kom du fra og hvor skal du?

ST-debatt

Vår evne til å finansiere velferdssystemet avhenger av hvor godt vi lykkes med å skape nye, og å beholde eksisterende arbeidsplasser. Arbeid til alle er jobb nummer én. Det viktigste målet for Arbeiderpartiets økonomiske politikk er å legge til rette for økt sysselsetting og verdiskapning i hele landet. Samtidig skal dette gjøres på en måte som planetens klima og miljø ikke tar skade av. Det grønne skiftet kaller vi det.

Så hvordan skal vi løse dette i praksis?

Kan det løses gjennom en kjempegod idé? I en tenketank i Oslo kanskje. Eller kan vi muliges finne opp en app? Nei, dette er neppe det som vil løse utfordringene våre.

Her, som ellers, må vi jobbe sammen.

Svaret på mange av de praktiske utfordringene ligger i industrien. Norge har den mest innovative, produktive, klima- og miljøvennlige industrien i verden. Innenfor nær sagt hvilken som helst gren. En god, offentlig og ikke minst gratis utdanning, trygge arbeidsvilkår og forutsigbare rammer gjennom mange år har gjort dette mulig. Fra den spede begynnelse med gruvedrift og trelast, til metallproduksjon basert på vannkraft. Av trelasten bygde vi båter. Når de kom hjem med fangsten ga det grunnlag for hermetikkindustri for å konservere maten. Etter hvert utviklet dette seg til verftsindustri som igjen ble viktige leverandører da oljeeventyret skulle bygges. Ny industri har alltid vært bygget på skuldrene til gammel industri. Sånn vil det være, også i fremtiden. Nesten ingen ting av det vi begynner med kommer «ut av det blå», men som en utvikling av noe vi allerede driver med.

At industrien i Norge har strenge regler for sikkerhet, arbeidsvilkår og utslipp er en fordel i denne sammenhengen. Industrien i Norge er allerede langt inne i det grønne skiftet, og mer enn klar til å fortsette.

For at dette skal lykkes er det nødvendig å videreføre, forsterke og utvikle den norske industripolitikken.

For at de som skal stå opp å gjøre jobben skal få best mulig arbeidsvilkår vil Arbeiderpartiet blant annet:

Sikre norske bedrifter gode og forutsigbare rammebetingelser ved å holde orden i norsk økonomi, føre en ansvarlig skattepolitikk og stå opp for EØS-avtalen.

Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi det betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.

Sørge for et styrket virkemiddelapparat for bedrifter, som styres mer strategisk, fremmer eksport, møter industriens behov og er enklere å forholde seg til for små bedrifter.

Øke norsk vannkraftproduksjon og legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg.

Sikre lokalsamfunn innflytelse over egne naturressurser som stilles til rådighet for verdiskaping, og at lokalsamfunn og fellesskapet får en rettferdig del av verdiene.

Sikre at tariffmodellene for kraft ivaretar norsk industri på en bedre måte, og at rimelig og ren norsk kraft gjør det attraktivt å etablere ny kraftforedlende industri i Norge.

Videreføre CO2-kompensasjonsordningen for å sikre at bærekraftig industri ikke flytter ut av Norge.

Dette, sammen med fremtidsrettet og ansvarlig politikk på mange andre områder, gjør Arbeiderpartiet til det partiet som skal være tettest på industrien, og gå sammen med den inn i en fremtid der vi mennesker lever på en måte som planeten tåler.