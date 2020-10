Vi trenger et løft for yrkesfagene

ST-debatt

Regjeringen har sagt at det skal satses på yrkesfag, men skolene merker ingenting av denne statsingen. Flere av skolene mangler utstyr til å drive opplæring i tråd med læreplanen og gi elever den kompetansen næringslivet etterspør.

Arbeiderpartiet har hvert år foreslått 100 mill. ekstra til utstyr innen yrkesfag, som høyreregjeringa har stemt ned. Det trengs et regjeringsskifte i 2021 for at vi skal få til en offensiv satsing på stolte fagarbeidere.

En ny undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet viser at 42 prosent av lærerne oppgir at elevene mangler nødvendig utstyr i yrkesfaglige programfag. Tilsvarende andel er på 31 prosent for yrkesfaglig fordypning. De fleste lærerne som rapporterer om manglende utstyr, har meldt fra om behovet for nytt utsyr til undervisningen.

Videre viser undersøkelsen at rundt halvparten av lærerne har ansvar for utstyr som kan medføre fare, og som krever særlig forsiktighet ved bruk i opplæringen. Hele 28 prosent av lærerne forteller at det ikke blir gjennomført systematisk vedlikehold og kontroll med utstyret som benyttes i undervisningen. Tre av fire yrkesfaglærere sier at de har tilstrekkelig kompetanse til å bruke og gi opplæring i det arbeidsutstyret som kompetansemålene i læreplanen krever. Samtidig oppgir 15 prosent at de ikke har det.

Arbeidslivet trenger flere stolte fagarbeidere for å utvikle velferdstilbud av høy kvalitet og et konkurransedyktig næringsliv i verdensklasse. Fortsatt er det mange yrkesfagelever som ikke får læreplass. Arbeiderpartiet vil styrke kvaliteten på fagopplæringen, gjøre den mer attraktiv for elever, lærere og framtidige arbeidsgivere. Videregående skole skal gi ungdom den yrkeskompetansen eller studieforberedelsen de trenger. Arbeiderpartiet vil ha en mer praktisk skole, hvor alle elever opplever mestring og trivsel. Da trenger vi varierte læringsmetoder og praksisnær opplæring.

Vi trenger et ordentlig løft for yrkesfagene og Arbeiderpartiet foreslår derfor en yrkesmilliard i vårt alternative Statsbudsjett.