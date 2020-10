En æra er over

ST-debatt

I kommunen som skal være en AKTIV og ATTRAKTIV kommune sentralt beliggende helt opp til Ølshøgda.

Hva tenker dere? Jeg vet at dere har sett på regnestykkene over den økonomisk effektivitet, der mindre skoler koster litt mer pr. elev enn større. At skolen(e) krever oppussing. Men dette er ikke godt nok argument for å legge ned en skole.

Dere må holde det dere lover – det er ikke bare skolen (også kulturbærer og samlingspunkt) dere legger ned; dere legger ned ei bygd også – ei populær og flott bygd med større vekst enn både Venn og Viggja. Det er kjempetrist at dere ikke tar mer ansvar.

Ansvar for at Skaun kommune skal være en BOKOMMUNE.

Ansvar for at Skaun kommune skal være en attraktiv kommune å bo i for alle.

Ansvar for en folkehelse som dere har sagt skal prioriteres høyt i kommunen.

Viss dere mener at det ikke skal være attraktivt å bo på Jåren/Råbygda, så si det da. Men dere slipper, dere har gjort det med et pennestrøk istedet. Nok en mørk bygd i vår kommune-Norge. Ingen kommer til den flotte bygda og bosetter seg når skolen er nedlagt. Forskning viser at færre mennesker ønsker å flytte til en bygd uten skole. Alderssammensetningen vil også gå feil veg. Videre viser studier at boligverdien også går ned og kvaliteten på vannforsyning, kloakk og veg reduseres.

En lang berg- og dalbanereise for Jåraskolen både i forbindelse med budsjettarbeid og mer overordna strukturdiskusjon, sier lederen i Søra. Når vi velger å være en bokommune i en arealstørrelse som Skaun kommune og kommunens nære beliggenhet til flere større tettsteder m.t.p arbeidsmuligheter, hvorfor har vi ikke jobbet med å bebygge hele kommunen i alle disse årene da. Vi trenger ikke å prioritere utbygging til nære større gjennomgående veger, sentrum osv. – vi er nære alle sammen uansett hvor vi bor i Skaun kommue, ja, til og med jeg som bor helt innerst i bygda. Jeg kan bo her og jobbe i Trondheim; ingen problem; 35 minutter så er jeg på kontoret i byen.

Med et langt mer aktivt arbeid for gode utbyggingsstrategier, arealpolitikk og en langsiktig infrastrukturoppbygging med felles mål om å ta i bruk hele kommunen, så kunne vi også bevart skolene våre. Kanskje til og med bygd flere viss det ble behov.

Jeg vet at infrastruktur koster, men når vi har sagt vi skal være en bokommune, så må dere prioritere det da, la det være hovedfokus. Kloakk og vann er en ting. Men lag gang- og sykkelveger i de nærmeste kilometrene inn til skolene da.

Dere vet at Jåren/Råbygda hadde større vekst enn både Venn og Viggja. Om elevene på Jåren-/Råbygda og Viggja skole koster litt mer og bidrar til et noe skjevt oppvekstbudsjett som dere politikere legger STOR vekt på, så kan jeg raskt liste opp andre budsjettposter der både Børsa og Buvika tar igjen skjevheten med glans. Da er det jeg som bor i Råbygda som er med og betaler, men det ropes ikke høyt for det.

Vi kan ikke sitte på Rådhuset å tegne gule områder på kommunekartet og slå oss på brystet og si at jobben er gjort – ja, med å planlegge boligområder i hele kommunen med vekst fram til 2040 i kommuneplanens arealdel, som dere skriver i planstrategien for kommunen. Som en politiker sa på et folkemøte på Jåren og Råbygda Oppvekssenter: «vi politikere er alltid positiv til de som vil bygge bolig på Jåra vi, men Fylkesmann sier dessverre nei».

Det er da vi må klø oss i hodet og tenke handling. Hvordan møter vi Fylkesmannen med denne utfordringen? Hvordan skal dette løses? Nei, vi orker ikke – det handler bare om bygda i utkanten – vi har Fylkesmannen å skylde på.

Og ikke legge skylden på resultatene til spørreundersøkelsen heller. Dette har vært en sak i mange år. Skolene i Skaun kommune skulle ikke ha vært et tema i det politiske miljøet.

Folkehelse har stort fokus i Skaun kommune. Hvor, tenker jeg? I stedet for at kommune har prioritert å bygge trygge skoleveger med fokus på folkehelse med elever som går og sykler til skolen, så snus dette på hodet og benyttes som et argument FOR å legge ned en skole nettopp fordi det mangler trygge forbindelser til skolen.

I stedet skal elever busses i ca. 1,5 timer pr. dag fra de er 6 år. Dette er så langt unna folkehelse som en kan komme. Stakkars elever.

Jeg kunne snakket mye om den fantastiske Jåren og Råbygda skole – det nære miljøet, det å lære med sine, den kollektive strategien for læring, fellesskapet på ulike alderstrinn og rollemodeller. Og den eneste skolen i kommunen med fokusområde på «uteskole i aldersblanda grupper» - et folkehelsetiltak MED læring. Jeg sier ikke mer.

POLTIKERE – jeg er langt ifra stolt om dagen, men TA ANSVAR FOR HELE SKAUN KOMMUNE. Og leder i Søra, det er faktisk ikke alle som applauderer nedleggelsen av Jåren og Råbygda skole.

MEN NO ER DET ET FAKTUM. EN ÆRA ER OVER.