Gangås og Larsen bør be om unnskyldning

«Hva mener Jacobsen egentlig? Jeg er skuffet over dette skiftet av interesse. Hun går fra å kjempe for matjord til å kjempe for mest mulig penger», sa Gangås i formannskapets møte 21. oktober.

Personlig ville jeg, hvis jeg hadde stått i krigen i mange år, slik grunneier Randi Jacobsen har, kjempe med nebb og klør for å få så mye som mulig for eiendommen min – en eiendom som kommunen har vedtatt å ekspropriere. Jeg tillater meg å tro at mange andre også ville gjøre nettopp det; skvise sitronen til den er tørr når jeg ikke kan få beholde det som er mitt. Nok er nok.

Så får vi altså oppleve at Ivar Konrad Gangås, Kristelig folkepartis representant i kommunestyret, tillater seg å bruke formannskapets talerstol til å henge ut en privatperson. Han tillegger en person motiver som han i beste fall kan gjette seg til at Jacobsen har; nemlig «å gå fra å kjempe om matjord til å kjempe for mest mulig penger». Prosessen og kampen som har foregått passer han på å forbigå i stillhet.

Heller ikke Torstein Larsen klarte å stagge sin skuffelse, men ga til beste et indignert innlegg om hvor skuffet både han og partiet er over en navngitt privatperson.

Det er forstemmende og trist, det er uparlamentarisk og langt utenfor vanlig møteskikk.

Høyres representant i formannskapet, Jan Grønningen, tok til orde for at både Larsen og Gangås burde klubbes ned for uttalelsene sine. Det ville vært det eneste riktige å gjøre. Vi kan ikke ha det slik at privatpersoner skal herses med fra kommunens talerstoler; her har representantene trådt over ei usynlig grense. Og møteledelsen lot det passere.

Man kan mene hva man vil om denne saken som har versert i kommunale organer og fora i årevis. Dette innlegget dreier seg om folkeskikk og respekt både for privatpersoner og politiske talerstoler.

Larsen og Gangås bør be både formannskapet og Randi Jacobsen om unnskyldning.