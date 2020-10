Det er ikke for sent å snu

ST-debatt

Da nedstengingen var et faktum 12. mars 2020, opplevde vi at folk rente ned butikkene for å hamstre mat. Mat er det første vi tenker på i krisesituasjoner. Mat representerer trygghet og sikrer overlevelse.

Framtiden vår er truet av klima- og miljøproblemer som kan velte hele eksistensgrunnlaget for menneskeheten. Det er heldigvis en økende bevissthet om at vi må endre kurs for å demme opp mot katastrofale skadevirkninger samtidig som vi sikrer oss mot de endringene som uunngåelig vil komme. En viktig faktor i møte med framtiden er å sikre lokal matproduksjon. Det gjøres ved å bevare eller øke dagens areal, forbedre jordkvalitet og ikke flytte jord i utrengsmål.

Plassering av ny regiontravbane er ingen ny sak. Først skulle den plasseres på beste matjord i Malvik. Da flertallet i kommunestyret der stemte mot, sto Orkdal klar med å tilby areal som innebar å utvide en allerede eksisterte travbane. Dessverre for framtiden ligger den nye travbanetomta i beste kornjordområde, nede ved Orkla, og vil kreve at 100 mål blir bygget ned blir flyttet og reduserer Orklands tilgjengelige areal for jordflytting i den beste sonen med 100 mål. Travsport er så viktig for kommunen, selv nå etter erfaringene under korona-nedstengingen, at det trumfer hensynet til matproduksjon. Det er fremtidens matproduksjon som er i spill hver gang en benytter areal som er egnet for matproduksjon til andre utbygginger. En grunneier som ikke ønsker å selge til hestesport, har fått et ekspropriasjonsvedtak mot seg fra Orkland kommunestyre, og klager på dette vedtaket går til behandling hos Fylkesmannen om ikke kommunestyret endrer vedtaket.

Nasjonal politikk for jordvern

Stortinget gjorde i 2015 et sterkt vedtak om vern av dyrka mark, og Fylkesmannen i Trøndelag skriver 1. juli 2020 på nettsidene sine: «fortsatt omdisponeres svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag», og at jordflytting ikke løser dette: «Jordflytting løser ikke omdisponeringen» «Erfaringene fra jordflytting tilsier at det er svært vanskelig å oppnå samme kvalitet på et nytt areal.»

Da Fylkesmannen 16. oktober avviste klagen på reguleringsvedtaket for travbanen, hadde de denne konklusjonen om nedbygging av dyrka mark: «Klageinstansen skal være varsomme med å overprøve beslutninger som tilhører det lokalpolitiske skjønnet, og vi finner ikke grunnlag for å gripe inn i kommunens frie skjønnsvurdering når det gjelder den valgte løsning.»

Fylkesmannen viste til rundskriv fra regjeringa om å være varsom med å overprøve lokale beslutninger, men har ikke lagt tilstrekkelig vekt på denne setninga i rundskrivet: «Samtidig er det viktig at fylkesmannen ser til at nasjonale og viktige regionale interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt i klagesakene.» Konklusjonen må være at jordvern ikke blir sett på som nasjonalt viktig, i strid med Stortingets vedtak. Her er det behov for ny instruks til Fylkesmennene fra regjeringa.

Ekspropriasjon må bli avvist

Ekspropriasjon er noe som kun benyttes unntaksvis for å bygge ut kritisk infrastruktur. For bygging av vei, jernbane, sykehus, skole og barnehager kunne det kanskje vært forståelig med ekspropriasjon av dyrka jord, men ikke til en travbane. Klagene på vedtaket om ekspropriasjon setter jordvern og vurdering av annen samfunnsinteresse i sterkere grad opp mot hverandre enn i et reguleringsvedtak, så her bør Fylkesmannen ha et godt grunnlag for å avvise vedtaket om ekspropriasjon. Det er knapt med matjord i Norge, slik at å sikre denne for dyrking av mat nå og for framtiden er utvilsomt vår viktigste samfunnsinteresse.