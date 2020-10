Medmenneskelighet og ansvar

ST-debatt

I vårt samfunn og nærmiljø har vi mennesker som av forskjellige årsaker ikke har det så bra. I avisa «Søra» har vi lest om en ung dame som har bodd fra tidlig i sommer i et mikrohus med hull i stuevinduet. Nå når høsten er kommet med kalde netter og is på veiene, har de fleste av oss med bil lagt om til vinterdekk. Dette fordi vi har råd til det. Når noen må bruke en pute i et hull i vinduet for å holde kulden ute fordi de ikke har råd eller mulighet til å skifte vinduet, ser vi at det er noen som sliter vesentlig mere enn andre.

Vi i Orkdal pensjonistforening synes at det er trist at det er noen som har det slik. Vi er ikke interessert i hva som er årsaken til at hun som bor der har kommet i en slik situasjon, eller hvordan ruten ble knust.

Vi mener at det er uverdig at det ikke blir gjort noe med en slik situasjon før det kommer i avisene. Mange av våre medlemmer er minstepensjonister med en trang økonomi, men ingen av oss ønsker at andre skal ha det så dårlig som «Søra's» artikkel beskriver. Vi undres hvordan hun skal komme seg bort fra rushelvetet når det ikke er noen som stiller opp for henne i et slikt tilfelle.

Vi informerte Torstein Larsen, politiker i Orkland for pensjonistpartiet, om at vi ville forskuttere, slik at det ble skiftet vindu snarest. Dagen etter fikk vi beskjed om at kommunen skulle skifte vinduet samme uke.

Nå får vi opplyst at det vil komme en regning fra kommunen. Vi skjønner at det er noe som heter presedens og at det kan være årsaken til at de ikke kan gjøre forskjell i saker som er lignende.

Orkdal pensjonistforening ber om at andre foreninger, bedrifter og privatpersoner er med å spleiser på å betale regningen som kommer fra Orkland kommune. Vi håper at «søra» stiller med innsamlingskonto og hjelper oss med dette. Hvis det kommer inn for mye penger, ønsker vi at det opprettes en konto som kan benyttes ved senere anledning(er).