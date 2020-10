Polaris, Ap og Orkanger sentrum

ST-debatt

Medieselskapet har ei omsetning på 3,6 milliarder i året, tenker profitt og bryr seg ikke om estetikk i Orkanger sentrum. Polaris har muskler til å sikre ei hensynsfull utbygging, men legger ikke til rette for det. Dermed får vi ei 58 meter lang boligblokk med flatt tak inntil Apotekgården og vis a vis Jenssen-gården og biblioteket. Disse identitetsbærende bygningene har vi vedtatt at nye bygg skal ta hensyn til. Ap svikter sine verdier.

Det er essensen i det jeg sa i kommunestyret på vegne av Småbylista da Ap i praksis avgjorde hvordan Orkanger sentrum skal se ut. Polaris og Ap svarer med å blåse opp detaljer uten betydning.

Polaris satt med nøkkelen

ST siterer Polaris-direktør Roar Østeggen på at jeg har feilinformert kommunestyret ved å påstå at Polaris skal eie det nye bygget. Det har jeg aldri sagt. Eiere blir først og fremst de som kjøper leiligheter. Svar fra ST på SMS: «Du sa at Polaris skal bygge, og i det ligger det vel underforstått at de skal eie». Javel?

Opptaket på kommune-TV viser jeg at jeg surrer i starten og sier at Polaris skal bygge, mens det jeg skulle ha sagt, mente og vet er at Polaris er dagens eier og at Primahus skal bygge. I neste øyeblikk sier jeg korrekt at det er selskapet Primahus som er utbygger, og det gjentas. En komplett irrelevant feil i et 20 minutter langt debattinnlegg fører til et oppslag om «feilinformasjon».



Polaris og Primahus

For å presisere: Polaris er eier, har milliardomsetning, men krever så høy pris for eiendommen at det åpenbart ikke er mulig å bygge den ut lønnsomt i tråd med vedtatte prinsipper. Polaris setter betingelsene for Primahus, som har inngått en avtale om å kjøpe av Polaris og bygge ut leiligheter pluss kontor til avisa. Løsningen, som er påpekt i snart tre år, er å erverve Korpshuset og annet tilleggsareal bak bygget sånn at det blir plass til ei hensynsfull utbygging. Men eier Polaris med mye penger vil ikke. Kjøper/utbygger Primahus med mindre penger kan trolig ikke.



Fritt fram i Orkland

Primahus er fra Stjørdal. Der har selskapet slitt tungt og nedbemannet staben. Det skyldes at vertskommunen Stjørdal lager en helhetlig sentrumsplan før de prioriterer regulering av Primahus sine prosjekter i sentrum. Primahus må vente. I Orkland godtar derimot flertallet bitvis og ødeleggende utbygging i strid med vedtatte prinsipper. Derfor gjør Primahus fra Stjørdal et framstøt på Orkanger. Denne saken skjuler mye bitter ironi.





Ap og ansvaret

Are Hilstad skal ha ros for å ta bryet med å diskutere i åpenhet på en stort sett saklig måte, men tendenser til ansvarsfraskrivelse kler Ap dårlig. Hilstad gjør et nummer ut av at også Småbylista har stemt for planforslaget. Her er bakgrunnen:

Hovedutvalg forvaltning behandlet det siste planforslaget fra Primahus på et nettmøte 1. april. Småbylista foreslo å utsette. Vi begrunnet det saklig og grundig, primært med behovet for å kunne behandle en så stor og komplisert sak på fysiske møter. Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) svarte med en spydighet. Ap sine fire representanter stemte mot å utsette, for det hastet. Småbylista sto alene.





Kaos og rot

Møtet utviklet seg på en kaotisk måte nettopp fordi vi satt hver for oss på nett. Også rådmannens folk rotet det til mens de måtte kommunisere via SMS. Småbylista foreslo å rette en grov feil; forslaget åpnet for å bygge boliger også i første etasje ut mot gata. To av Ap sine fire stemte mot å rette opp feilen, inkludert den mangeårige nestlederen i utvalget.

Til slutt skulle vi stemme for å sende forslaget ut på høring. Jeg kunne sagt «nei» inn i mikrofonen, men holdt kjeft etter en lang og frustrerende seanse. En proteststemme var uansett bortkastet markering. Protokollen viser 11-0 i stedet for 10-1.

Onsdag var høringsperioden over. Nesten ingen innspill er tatt hensyn til. Ap sørget blant annet for at det blir svalganger ut mot Orkdalsveien i strid med tunge, faglige advarsler. Skjemmende svalganger er enklest for eier/utbygger. Det prioriterer Ap.