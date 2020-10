Orkland kommune har gått i Rikstoto-fella

ST-debatt

I Orkdal har hesten lange tradisjoner, og representerer en viktig kulturbærer. Vi kan stort sett være stolte av vår kulturarv på dette feltet. Jeg er også litt stolt av at min onkel Jon Asphjell har skrevet den klassiske tråvarvisa «Orkdalsgut».

Jeg har dog noen betenkeligheter med travsport, for med travsporten følger en usunn interesse: spill om penger. Det som gjerne betegnes spillindustrien, fortjener ikke betegnelsen industri. Det er en lite samfunnsnyttig «næring» som er ansvarlig for mange ødelagte menneskeskjebner.

Etter at jeg skrev mitt innlegg til forsvar for Jacobsen, har jeg søkt en del på nettet for å skaffe meg et inntrykk av travsporten med tilhørende organisasjoner. Og bildet som dukker opp var ikke helt pent, her er det mye grums. Mange organisasjoner spiller sammen, og spillet er ikke alltid godt. En viktig spiller er Norsk Rikstoto, organet pengene kanaliseres gjennom.

Der har det vært mye kniving. En sjef ble nylig sparket og fikk en feit sluttpakke som organisasjonen nødig snakker om. Et organ som sitter på pengesekken har mye makt.

Rikstoto på pengejakt

Min kunnskap om Rikstoto har vært begrenset til en av de teiteste reklamer som ruller over TV-skjermen: En keitete person står ved en hest og forkynner at du trenger ikke være hesteekspert for å spille på Rikstoto – du får en ferdig utfylt kupong! Hallo? Dette kan oversettes med: Hei din dumming, kom til oss med pengene dine, og vi skal trylle dem bort. Jeg har ikke tenkt å gå i fella Rikstoto setter opp for den vanlige mann. Heldigvis er dette en «næring» i tilbakegang.

Den desperate reklamen bunner nok i at det ikke står så bra til med økonomien i travsporten. Derfor har Rikstoto følgende krav til Midt-Norge Travforbund vedrørende etablering av nytt regionanlegg:

1) Det må sannsynliggjøres at interessen for spillvirksomhet i regionen styrkes.

2) Det må sannsynliggjøres at interessen for travsporten rekruttering til hesteeiere og

oppdrettere styrkes. Dette gjelder spesielt fra segmentet som er generasjonen «yngre

voksne».

3) Det må sannsynliggjøres at en ny arena og dens beliggenhet egner seg minst like godt og har et tilsvarende potensial som flerbruksarena som Leangen.

4) Det må sannsynliggjøres at verdistigningspotensialet på en ny lokalisering er minst like stort som nåværende plassering av Leangen.

5) Prosjektet skal leveres som et «turn-key» prosjekt uten økonomisk risiko for travsporten.

6) Økonomisk driftsmessig balanse må sannsynliggjøres.

Det som umiddelbart slår en ved gjennomlesing av disse seks punkter er PENGER. En avtale skal jo helst være god for alle avtaleparter, en vinn-vinn, men her lyser det klart av teksten: vi skal ha alle fordeler og minimal risiko. Og hvilken økonomisk risiko løper kommunen i dette samarbeidet?

Spekulerer i tomtepris

Punkt 4: Her står det svart på hvitt at Travet er en tomtespekulant. Verdistigningen på arealet skal være minst like stor som for Leangen. Vi kjenner ikke prisstigningen på Leangen, men at den er stor kan en tenke seg siden det var et anlegg som var attraktivt å selge. Og da er det ikke beskjedne summer det er planer om å hente ut i Orkdal. Kvadratmeterprisen til eierne som sitter på arealet må minimaliseres. De må frarøves sin potensielle gevinst ved et fremtidig salg til boligformål.

Hvilke tall snakker vi om her? 220 kroner kvadratmeteren har vært nevnt, men om alle grunneiere har dette i sin kontrakt er ukjent. Men tomtepriser for byggegrunn i Orkdal har gått opp, og har i god monn passert 1000 kroner kvadratmeteren. I hvert fall i sentrale strøk, og her snakker vi om sentralt strøk.

Jeg synes det er motbydelig at en organisasjon som lever av spillvirksomhet skal robbe lokale oppsittere. Og med kommunen som håndlanger. Som nevnt i mitt forrige innlegg om denne saken har kommunen makt til å sette pris på areal gjennom regulering. På et møte med grunneierne i fjor sommer kom ordfører Bang med dette skremmeskuddet: «Kommunestyret ønsker å få travbanen til Orkdal, og vinduet for å få til det er nå. Og det er nå eierne får best betalt for eiendommene sine, for hvis Travet ikke velger å komme til Orkdal vil dette arealet bli tilbakeført til jordbruksformål. Det vil ikke bli lagt ut til boligformål.»

Orkdalinger skal bli spillegale

Jeg vet ikke om kravlista er satt opp i prioritert rekkefølge, men punkt 1 må være viktig: Øke spillvirksomheten i regionen. Her steiler jeg til gagns. Orkdal kommune har sagt seg villig å ekspropriere kornjord, gjennomføre et stort jordflyttingsprosjekt – for å bidra til å øke totalisatorspillingen i regionen? Det er ganske eksepsjonelt at en senterpartiordfører går til ekspropriasjon av kornjord for et tiltak som har til hensikt å gire opp spillelysten hos innbyggerne.

Jeg er ingen jurist, men min rettsfølelse sier at i dette tilfelle er man på ville veier. Ekspropriasjon krever at det er et samfunnsnyttig formål, men her eksproprieres for et samfunnsskadelig formål: å oppmuntre til spillegalskap. En slik ekspropriasjonssak bør avvises i rettsvesenet.

Her kan det brygge opp til en stor skandale. Kommunen har gått i fella slik jeg ser det. Og skandalen kan bli større, for hvis Rikstotos krav ikke er oppfylt, kan Rikstoto sette bom for prosjektet. Og er kravene oppfylt eller har sjanse til å oppfylles? Nei.

Et «worst case» er at jorda fjernes, og når det er gjort stopper prosjektet opp fordi det er slutt på pengene eller at Rikstoto setter foten ned.

Lite arbeidsplasser

Og om man lykkes og arenaen står ferdig, er neppe flere arbeidsplasser skapt i tilknytning til anlegget enn det er på Leangen, 3 – 4. Trist. Mye jord og lite jobb.

Avisa Sør-Trøndelag har brukt mange spalter på omtale av Randi Jacobsen. For å si det litt forsiktig, kan det være noen som vil hevde at artiklene bærer preg av kampanjejournalistikk. For å bøte på dette bør Søra ta en nærmere kikk på den andre sida i denne saken. Et dybdeintervju med Trond Rønningen, som tydeligvis kjenner både saken og travsiden godt, kunne være en god begynnelse.

Jeg har en dyster følelse av at dette prosjektet kan gjøre seg fortjent til den orkdalske betegnelse «gæle kjaurt og rangt velta». Og hvor skal kornjorda veltes, egentlig?