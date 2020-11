Forskjellsbehandling i Skaun kommune

ST-debatt

Det gir økt sannsynlighet for bla. hjerte-karsykdom, demens og brystkreft, viser flere studier gjort på nattarbeid. I utgangspunktet så er ikke nattarbeid lov i Norge, men det er unntak for enheter og foretak som har døgnkontinuerlig virksomhet, som f. eks. i helsevesenet.

Nå er det sånn at i Hovedtariffavtalen til KS så er det ikke et skille mellom kvelds- og nattillegg. Vi i Fagforbundet Skaun ønsker at det skal være en differanse i Hovedtariffavtalen mellom kveld og natt, men per i dag er det ikke det.

For å være konkurransedyktig med sykehusene og omliggende kommuner i lønn, samt for å rekruttere sykepleiere til nattstillinger, så har NSF Skaun og Skaun kommune forhandlet frem en avtale som gir sykepleiere 100 kroner timen i nattillegg. Dette påstår de er et nattillegg, uten at dette fremkommer i noen lønnsslipp.

Fagforbundet Skaun synes det er kjempebra at sykepleierne har fått et slikt tillegg. Som tidligere nevnt så ønsker vi å skille mellom kveld og natt i utgangspunktet. Problemet her ligger i at når Fagforbundet Skaun gikk i forhandlinger med kommunedirektøren for å få på plass en slik ordning for våre medlemmer, så ble vi blankt avvist. Igjen så blir det argumentert med at dette ikke er nattillegg, men et rekrutteringstillegg.

Fagforbundet Skaun mener det er urettferdig at Skaun kommune bevisst forskjellsbehandler yrkesgrupper, innenfor samme arbeidsplass, på denne måten. De som jobber natt er vant til, og avhengig av, å jobbe i team. Dette uavhengig av om det er sykepleier, helsefagarbeider eller de uten formell kompetanse. Det er ikke slik at det er noe tyngre for sykepleiere å jobbe natt enn det er for alle andre.

Per i dag så blir sykepleiere kompensert for sin utdannelse gjennom Hovedtariffavtalen og de får ansvarstillegg om de er eneste sykepleier på jobb. Vi ønsker ikke å ta i fra sykepleierne dette nattillegget, og vi har full forståelse for at NSF Skaun forhandlet frem dette. Det vi reagerer på er den klare forskjellsbehandlingen Skaun kommune utøver i denne saken. Vi ønsker at våre medlemmer skal bli likebehandlet og får en anerkjennelse for den påkjenningen det er å jobbe natt! Det er også på tide at politikerne kommer på banen. De er øverste arbeidsgiver i kommunen og det er på tide at de tar ansvar. Vil de virkelig at Skaun kommune skal forskjellsbehandle sine ansatte på denne måten?

Tiden er overmoden for å få på plass en overordnet arbeidsgiverstrategi i Skaun kommune! Vi kan ikke ha det slik at man setter yrkesgrupper opp mot hverandre på denne måten og skaper konflikter som ikke eksisterer fra før. Politikerne må derfor finne ut hvilken arbeidsgiver de ønsker at Skaun kommune skal være ved å få på plass en arbeidsgiverstrategi!