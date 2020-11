Kvinnesaken er en sak om menneskeverdet

ST-debatt

Den 22.10 i år fastslo den polske grunnlovsdomstolen at daværende, allerede veldig strenge abortbestemmelser i landet var gunnlovsstridig. Som følge av det er muligheten for å ta lovlig abort i Polen så godt som avskaffet. Kvinner i Polen kan ikke lenger avslutte et svangerskap med begrunnelse i alvorlige skader hos fosteret - og dømmes nå, sammen med sine familier, til ufattelige smerter, uendelig sorg og påtvunget heroisme.

Mange i Norge ser på kvinnekamp som på noe utdatert, gammeldags, fjernt og overflødig. Samtidig smuldrer polske kvinners rettigheter til å bestemme over egne kropper, egne liv og egen fremtid, opp midt på lyse dagen, midt i Europa. Kvinnene fratas sin verdighet og sin selvfølelse som likeverdige borgere, i stand til å ta egne beslutninger, når de nå fratas eierskapet over egne livmorer.

Eksempler på hvordan kvinner - og jenter - behandles som annenrangs-borgere, rot for innbilte problemer og objekt for et religiøst og ideologisk betinget spill er det mange av i vår verden, og i vår tid. Kvinner blir sett på som et problem, som en utgift, de blir kneblet, omskjært, slått og voldtatt. I mange land kan jenter ikke bestemme over hva de vil bli når de blir store, for deres rolle er avgjort på forhånd - av andre.

Men kvinner er ikke født til å bli martyrer. Vi er ikke født for å se på andre bestemme over hvordan våre liv skal være. Vi vil gjøre det selv, og vi ønsker det også for andre. Vi vet at det at vi i så mange tilfeller, også i Norge, blir sett ned på og forsøkt kontrollert, ikke er et kvinneproblem - men et menneskerettighetsproblem. Kvinnesaken er menneske-saken. En sak om menneskeverdet. En sak som handler om at alle mennesker skal ha like forutsetninger til å påvirke sine liv i like stor grad, og forsøke å bli lykkelige i denne verden.

Jeg engasjerer meg i kvinnesaken - eller menneske-saken - ikke bare for polske kvinners skyld, men for alle kvinner og alle mennesker sin skyld, for min datter og min sønn, som jeg håper kan oppleve en mer rettferdig verden i fremtiden.

For at jenter og kvinner skal anerkjennes som likeverdige mennesker, må menn og gutter være med på laget. For at polske kvinner skal kunne vinne tilbake sine rettigheter og oppleve en lysere fremtid, trenger de støtte fra kvinner og menn også andre land. Vi må lære oss å eie kvinnesaken som en sak som angår oss alle. Hvis alle vil stå imot urett mot jenter og kvinner, vil det ikke være noen der for å undertrykke dem.

Vi trenger feminisme og kvinnekamp, også i vår tid, og ikke bare på 8. mars. Og mest av alt trenger vi modige kvinner og menn som tør å kjempe i feminismens og likeverdets navn, og som tør å stå rakrygget og si: Kvinnesaken er også min sak. Jeg nekter å godta at andre skal bestemme over kvinnenes liv. Ikke på min vakt.