Om barn og unge, og om tida som ikke kommer tilbake

ST-debatt

Rennebu KrF ønsker å spille på lag med alle som engasjerer seg for å gi barn og unge hverdagen tilbake. En hverdag som absolutt ikke bør stenges ned igjen. Og bare for å si det med en gang; jeg blir ikke med på å sette «sårbare» grupper opp mot hverandre. Ja, vi skal bidra til å skjerme alle som trenger det, men vi hjelper ingen ved å glemme framtida. For barna kommer dette året, dette laget, denne cupen, denne serien aldri tilbake. Det føles som en evighet og vente «til neste år». Den knappen finnes ikke som kan skru på strømmen og gjenskape det som sto for døra 12. mars. Den tida kommer aldri tilbake.

Vi må ordne oss slik at barn og unges arenaer er tryggest mulig med hensyn til smittevern. Nå og i framtida. Tiden med håndsprit og avstand kan komme til å prege livene deres i lang tid, og på lang sikt. Vi må unngå at laget og klubben ikke finnes mer der framme. Allerede nå er antall barn og lag i Gauldalsregionen sterkt nedadgående.

Hva skjer om barn og unge enda en sesong hindres fra å leke, spille og trene på banene og i hallene våre? Hva skjer med antall lag og klubber i serier, på cuper som er det morsomste barn og unge vet? Hva skjer med inntektene til klubben når det ikke kommer publikum som koser seg med en kopp kaffe og en hjemmebakt kakebit? Hva skjer med helsa vår og barnas fysiske, og videre psykiske helse? Det er nå vi må stille opp og avlaste frivilligheten så de kan gjøre den dugnaden de alltid har gjort, og som er verdt hundretusener kroner om det hadde vært lønnet arbeid. Så får det offentlige ta ansvaret for rammebetingelsene; renholdet, vertskapsrollen og skape trygghet for at det er godt å møtes, til tross for avstand. Det er fullt mulig å heie og drikke kaffe selv med en meters avstand.

Torsdag kveld fikk Rennebu Krf flertall for at halleier, altså Rennebu kommune, skal ta ansvar for renholdet i garderober og toaletter, og på alle smitteutsatte overflater under helgearrangementer. Vi tenker konkret på kampdager i nær framtid der det kommer tilreisende lag fra kommuner rundt oss. Jeg håper og tror at intensjonen nådde fram til både kommunestyre og administrasjonen: Vi trenger en rask løsning nå som gjør Rennebuhallen tryggest mulig både for egne og gjestende lag. Er det kommunestyrerepresentanter fra nabokommuner som leser dette, så ber jeg dere sørge for det samme hos dere. Foreldre er i hallen for å sørge for arrangementet; som trenere, oppmenn, sekretariat, kaffekokere, dommerverter, fairplay-vakter og kioskansvarlige. For ikke å nevne heiagjeng på tribunen. Covid er for alvorlig til at de kan vaske med det samme de er der. Som halleier så fakturerer jeg også hall-leie i etterkant av kamp. Det kjennes ikke godt. Vi er uendelig takknemlig og stolt av alle frivillige. Dere er hver og en umistelige!

Alt kan bli stengt igjen..., men jeg nekter å tenke på det. Derfor tar Rennebu KrF en for laget.