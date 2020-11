Alle fortjener «koronafri»

ST-debatt

I over 8 måneder har vi alle gjort en ekstraordinær innsats i kampen mot korona. Vi har flere oppgaver på jobb og vi må tenke smittevern i alt vi gjør på fritid. Vi har alle mistet sosiale møteplasser med kulturopplevelser og idrettsglede. Hele verden er i unntakstilstand.

I siste kommunestyremøte stemte Arbeiderpartiet, som eneste parti, imot forslaget fra KrF om å kjøpe tjenester til renhold i helgene. Altså imot å frita noen få fra dugnaden med renhold i hallen og kultursalen. I løpet av ei vanlig uke er det mange som benytter seg av kommunale bygg. Det er gjort en stor innsats for å finne gode løsninger som gjør at vi kan åpne for så mye aktivitet som mulig i hallen og kultursalen. Håndballforbundet, fotballforbundet, korforbundet og andre har laget egne smittevernrutiner som skal gjennomføres på sitt felt. Kommunen har, sammen med aktørene, fått på plass tiltak som har gjort det mulig å gradvis ta tilbake flere fritidsaktiviteter.

Samtidig ser vi alle våre ansatte som i over 8 måneder har gitt og gir en ekstraordinær innsats på jobb. De sørger for at barnehage og skole kan være åpne, dermed kan alle foreldre være i jobb. De sørger for at våre eldre er trygge og at syke tas godt vare på. Vi er stolte av hvordan ansatte har mobilisert så langt i pandemien.

Forslaget til KrF vil kreve at det ansettes eller kjøpes inn eksterne renholdere på helg. Hvor vil de hente pengene fra? Hvor mye er dere villig til å bruke på å frikjøpe noen få fra dugnaden? Ikke minst, hvor lenge er kommunen forpliktet til å bruke ekstraressurser på renhold utover det ordinære grunnrenholdet som allerede er ivaretatt? Dette sier det vedtatte forslaget ingenting om.

Politikk handler om å prioritere de midlene vi har. Politisk styring på vegne av alle innbyggerne våre krever ansvarlighet, spesielt i krisetider. Vi aner ikke når sluttregninga for korona kommer, vi aner ikke hvor stor den blir til slutt. Likevel ser vi allerede at det koster oss dyrt å være i en pandemi. Dette er tida for å vise solidaritet og bidra sammen som et sterkt fellesskap, ikke hoppe på tiltak som gagner noen få og, sannsynligvis, koster ganske mye.