ST-debatt

Lørdag 7. november 2020 kunne vi i leserinnlegget «Åpenhet om Orkanger sentrum og ST kvartalet» lese at Småbylistas representanter Westrum Johansen, Wormdal og Kringstad stiller fem spørsmål.

Når den politiske debatten blir redusert til mistenkeliggjøring av meningsmotstanderens motiver for forfall og påstander om urettmessige koblinger og kjøpte stemmer, har vi ingen ønsker om å delta på samme nivå. Allikevel, her kommer et tilsvar. Ikke fordi vi kjenner en forpliktelse ovenfor Småbylista, men fordi vi er flere som ønsker oss åpenhet om politiske prosesser. Og ikke minst - vi er flere som har hjerter som banker for Orkanger! Så er det opp til Småbylistas representanter om de velger å tro på oss eller ei.

1) Helt konkret: Hvorfor vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha svalganger som minner om bakgård på en diger vegg ut mot Orkdalsveien?

Hadde vi vært tilstede i kommunestyret ville vi begge stemt mot svalganger, slik også Aps representant Tormod Slupphaug valgte å gjøre.

Røttereng, som også er fast medlem i hovedutvalg for Forvaltning, sa da hovedutvalget behandlet saken at hun trengte mer tid til å se på dette med svalgang. Forslaget kom inn på e-post på morgenen samme dag som det var møte i hovedutvalg Forvaltning, og Røttereng hadde derfor ikke fått sett på forslaget. Røttereng uttrykte videre at hun antok at Småbylista ville fremme dette forslaget i kommunestyremøtet, og at man frem mot dette møtet fikk mulighet til å se på det og drøfte det i gruppa. Røttereng sa også i samme møte at hun var usikker på om dette med saltak ville virke forskjønnende, og stemte derfor mot Småbylista sitt forslag.

Det medfører derfor ikke riktighet at undertegnede har vært tause i behandling av denne saken.

2) Hvorfor sa ingen politikere fra Sp ett eneste ord da kommunestyret bestemte hvordan det skal se ut i Orkanger Sentrum.

Det må nesten Sp selv få velge om de vil svare på eller ei.

3) Hvorfor klarte ikke Ap å stille fullt lag på et så viktig møte?

Toril Snildal meldte forfall tirsdag 27.10.20 til kommunestyremøte onsdag 28.10.20. I Orkland er det servicekontoret som sørger for at varamedlemmer i riktig rekkefølge blir kontaktet for å møte. Man kommer ned til 5. vara Håkon Dollis, som har mulighet til å møte. Innforstått at 1.-4. vara hadde gyldig forfall. I Aps gruppe har vi tillit til hverandre og mistenker ikke andre for å skulke eller ikke ta oppgaven som folkevalgt på alvor.

Like før kommunestyremøte skulle starte onsdag 28.10.20 oppstår en situasjon som gjør at representant for Ap Marita Hammervik-Owen må melde forfall til møte. Nok et gyldig forfall, meldt inn i tråd med reglene. Formannskapssekretæren informerte partiet etterpå at de ikke hadde hatt tid til å kalle inn vare på så kort tid.

Selv om Småbylista benekter det i diverse uttalelser på Facebook, oppfattes leserinnlegget slik at de gjerne kunne stilt følgende spørsmål; Valgte representant Hammervik-Owen å melde forfall for å slippe å stemme i ST-kvartal saken? Svaret er nei. Valgte 1. vara Røttereng å ikke stille da hun ble spurt, for å slippe å stemme i ST-kvartal saken? Svaret er nei. Valgte man bevisst å ikke ringe enda en vara da Hammervik-Owen meldte forfall? Svaret er nei.

Ville saken fått et annet utfall om Røttereng hadde møtt for Toril Snildal? Svaret er nei. Røttereng ville stemt med partiet, men med Småbylista på nei til svalgang. Ville saken fått et annet utfall om Hammervik-Owen møtte? Nei. Hammervik-Owen ville stemt med partiet, men med Småbylista på nei til svalgang.

4. Hvordan kunne det skje at 0 – null - av de 33 som møtte for flertallsgruppa bor i Orkanger krets?

I Orkland kommune, som i alle kommuner i Norge, har velgerne ved kommunevalg anledning til å stemme på det partiet de selv ønsker. Velgerne har også anledning til å gi ekstra stemmer til kandidater fra det partiet de stemmer på, og i tillegg har de anledning til å føre opp kandidater fra andre partiers lister. Ut ifra dette settes kommunestyrets representanter sammen - og det ga ved valget i 2019 Orkland Arbeiderparti en representant fra Orkanger valgkrets. Vi vil likevel presisere at det ble valgt 17 representanter fra Ap med hjerter for Orkanger! Disse hjertene brenner for ordens skyld for hele Orkland.

På samme måte ble tre representanter fra Småbylista, alle tilhørende Orkanger krets, valgt inn i kommunestyret. Uten at vi av den grunn sår tvil og mistanker om at disse tre ikke kan engasjere seg i saker som omhandler hele storkommunen.

5. Hva har eier/selger Polaris og kjøper/utbygger Primahus sagt bak lukkede dører for å få viljen sin?

Ingen av oss har vært i møter med verken representanter fra Polaris eller Primahus. Å antyde at noen lar seg bestikke er alvorlige beskyldninger. Meningsforskjell kan ikke reduseres til at «dere må være kjøpt og betalt».

Politisk må vi tåle å være uenig, vi må tåle politiske nederlag og samtidig sørge for et godt debattklima. Det vinner vi alle på. Å beskylde kommunestyrets representanter for å la seg kjøpe til å stemme slik de gjør, eller ikke ta selvstendige vurderinger og avgjørelser er ugreit. Det burde også representantene i Småbylista holde seg for gode til i framtiden.

Denne saken har vi drøftet i mange fora i Orkland Ap. I lokallagene, i egne gruppemøter og sammen med Sp. Her har det vært takhøyde nok for uenighet. Noen av oss, undertegnede inkludert, har stilt oss bak Orkanger arbeidersamfunn sitt høringsinnspill. Så er vi lei oss for at vi denne gang ikke hadde flertallet med oss.

I etterkant av denne politiske beslutningen banker våre hjerter like varmt for Orkanger by – og vi kommer til å fortsette og jobbe politisk for en levende, attraktiv og yrende småby!