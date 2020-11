Flytt butikken Coop Krokstadøra til området ved Fv714

ST-debatt

Nærbutikken på Krokstadøra er den eneste vi har å handle på i denne delen av Orkland. Den er også postkontor, tipping/spill og medisinutsalg. Butikken fungerer i tillegg som turistinformasjon og holder et øye med bygdefolk som treng litt ekstra hjelp i hverdagen.

Kundegrunnlaget er bygde- og hyttefolket i grenda – ca 900 adresser (hentet fra kommunens kartsider). I tillegg har vi gjennomgangstrafikken på Fv714 fra Hitra og Frøya, nesten 10000 fastboende og kanskje enda flere hyttefolk. Når Åstfjordbrua åpner i desember vil kjøretida mellom Trondheim og Hitra bli ytterlig redusert med ytterlige 10 min. Trafikkmengden vil øke, spesielt helgetrafikken. En El-ladestasjon vil også bidra til flere stopp i trafikken og dermed økte kunder. Flytting av butikken fører til at kundegrunnlaget øker og dermed økte arbeidsplasser.

Tilgjengelighet og trivsel betyr mye. Nærbutikken er navet i lokalsamfunnet og skaper gode lokalsamfunn, sier kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Trivselen og samholdet i grenda er god. Her har vi vakker natur for friluftsliv, helselag, ungdomslag, motorsport, mm. Bygdefolket møtes på Nærbutikken for å se på oppslagstavler, høre nytt og diskutere «snakkiser».

Tilflytting, ikke fraflytting. Bosettinga i grenda vil trolig øke. Boligtomtene og boligene er billige. Vi har ledige kommunale leiligheter/boliger. Pendletid med bil fra Krokstadøra til bedriftene på Orkanger er i underkant av 30 minutter. Fv 714 er godt vedlikeholdt også på vinteren. Her kan du bo billig og jobbe på Orkanger eller Hitra.

Grendelaget ivrer for en god løsning og ser frem til at saken behandles politisk før jul, slik ordføreren lovet oss i en artikkel i avisa ST, torsdag 8. oktober, skrevet av Catharina Morken.