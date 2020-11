Politikere til skade for folket og demokratiet

ST-debatt

Det er IKKE greit å føre politikk på denne måten. Året før avviklinga (2017) vedtok Stortinget bærekraftig utvikling for pelsnæringa. Etter 5 år med faglig utredning. Fakta slo ettertrykkelig i hjel løgnene som dyrevernere og Venstre hadde fremført om pelsdyrholdet. Reven trivdes på samme måte som kua. I følge etologenes studier. Ei 100-årig næring fikk klapp på skuldra!

Kun et år etterpå (januar 2018), i forhandlingene på Jeløya mellom V, Frp og H, ble plutselig næringa avviklet, det er mer enn utrolig. Særlig etter flere år med uanmeldte kontroller fra Mattilsynet på farmene, som viste god dyrevelferd. Så fakta og et nylig stortingsvedtak spiller ingen rolle. Høyre og regjeringen fører en politikk som er fullstendig uforutsigbar. Dette har næringslivet registrert. Føleri, spill og maktsykhet trumfer alt av anstendighet.

Venstre har i lang tid hatt tett kontakt med ekstreme dyrevernsgrupper, disse gruppene har bløffet og løyet om næringen i over 20 år. Årsaken var enkel. De er i mot alt dyrehold, men kunne ikke angripe store næringer med penger. De pisket opp hat mot en liten bygdenæring og fikk blest og penger. Dette kalles protestindustrien, dette er deres levebrød. Dette er lukkede foreninger uten offentlige regnskap og årsmøte. Venstre og Erna trodde de kunne høste stemmer fra folk når de la ned en mobbet pelsnæring. Kynismen er fullstendig, mobba lenge nok så kan de høste stemmer på å sparke folk ned i grava.

Derfor er det ekstra sårt at KrF og Høyre ikke var villige til å gi normal full erstatning til de 200 familiebedriftene i Norge. Det er ufattelig. Ingen driver AS, ergo ville mange bli gjeldslaver eller gå konkurs. Når bedriften deres plutselig skulle rives! Kompensasjonen som ble tilbudt var latterlig. Dette vet de ansvarlige fylkes og stortingspolitikerne. De er så redde for sine taburetter at de kan la uskyldige familier miste alt. Hvordan kan H, V og KrF-politikere være så feige, kan i hvert fall ikke bli god distriktspolitikk når Oslo-makta dominerer slik. Det Guri Angell Gimse, Jan Grønningen, Mikael Momyr og Guri Melby m.fl. bare må gjøre, er å unnskylde den urett som er påført oss, og garantere full erstatning uten skattesmell. Vi vet enda ikke om vi får normal erstatning, og det har gått 3 ÅR! Dette er uverdig og skammelig. Bare på grunn av Frp og resten av opposisjonen som presser regjeringa går det sakte riktig vei. Jeg vil se fylkespolitikere og stortingspolitikere fra H,V og KrF i alle Trønderske mediehus rette knyttneven mot Oslo-makta, og snarest ordne opp i den verste skandalen i norsk politikk etter krigen. Justismord på en hel næring, avvikla som en bløff.