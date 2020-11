Vindkraft på lag med naturen og lokaldemokratiet

ST-debatt

Derfor er vi veldig glade for at vi no har fått ei semje på Stortinget om begge deler i handsaminga av Stortingsmelding om vindkraft på land.

Regjeringa la i juni fram ei Stortingsmelding som foreslo tydelege innskjerpingar i konsesjonssystemet for vindkraft på land. Under handsaminga av denne meldinga på Stortinget, har Venstre sikra at lokaldemokratiet ytterlegare styrkast, og at rammene for vindkraftutbygging blir skjerpa inn. For Venstre har det vore viktig å sikre at kommunar får kontroll over kva dei seier ja eller nei til, og at rommet for å endre prosjekt undervegs strammast betrakteleg inn.

Vindkraftutbygging må skje både innan naturen og demokratiet si tåleevne. Slik konsesjonssystemet har vore, har det gitt vide rammer for endring. Lokalsamfunn opplever at dei får noko heilt anna enn det de sa ja til. Vindturbinane har blitt høgare, naturinngrepa større.

Slik kan vi ikkje ha det.

Stortingsmeldinga om vindkraft på land skal etter planen vere ferdig handsama på Stortinget 24.11. Men allereie no har Venstre, Høgre, KrF og FrP blitt einige og sikrar fleirtal om følgjande:

Kommunane vil sjølv få bestemme om de vil stille areal til disposisjon for vindkraftanlegg Tidsramma strammast inn: Eit vindkraftanlegg på land skal vere ferdig i drift seinast fem år etter innvilga søknad Muligheitene for endringar underveis skjerpast inn. Dermed vil endeleg resultat i større grad enn i dag gjenspegle den opphavlege søknaden.

I tillegg vil natur vektleggast betydeleg tyngre i vurdering av vindkraftsaker. Både forhold for fugl og reindrift skal i enda større grad tas omsyn til, og det blir skjerpa krav til opprydding.

De fire partia er også einige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunane for vindkraftanlegg.

Vi kan ikkje fortsette å gje vindkraftkonsesjonar som ikkje tek omsyn til omgjevnadane. Derfor har Venstre vore pådrivar for at det takast grep. Desse endringane vil sikre at vi i framtida får ei vindkraftutbygging som legg mykje større vekt på omsynet til natur og lokal medråderett. Slik kan vi klare å fortsette vegen til nullutsleppsamfunnet, samtidig som vi tek vare på naturen og lokaldemokratiet.