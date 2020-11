ST-debatt

Vi må kunne ha samme muligheten til å bo og å jobbe uansett hvor i fylket vårt vi bor.

Vi får til mye bra i Trøndelag, men sentraliseringsbølgen fra Høyre svekker distriktene og forskjellene mellom distrikt og by øker. Vi trenger en bedre distriktspolitikk for Trøndelag og for landet vårt.

Arbeiderpartiet la i forrige uke fram 60 konkrete tiltak i en distriktsmelding. Til sammen utgjør disse forslagene en helt annen retning for landet, der målet er attraktive lokalsamfunn med gode velferdstjenester i hele landet. Etter sju år med stadig økende forskjell i lommeboka, privatisering, sentralisering og kutt i velferden til folk flest er det på tide med en ny kurs.

Jeg ønsker en ny kurs for landet vårt, med en bedre distriktspolitikk.

Ett av våre forlag som jeg vil trekke fram er regionavtaler. Arbeiderpartiet vil utvikle regionavtaler mellom staten, kommunene og regionene våre som skal sikre utvikling og vekst i hele landet. Langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd. De store byene har inngått slike avtaler for å løse utfordringene de står overfor, det samme må distriktene få gjøre. Distriktene trenger også en aktiv stat som er med på laget og backer opp for å løse våre utfordringer. Det vil være et effektivt mottrekk mot sentralisering.

I distriktspolitikken er det en helt grunnleggende forskjell mellom Arbeiderpartiet og høyreregjeringen. Vi tror på skreddersøm og lokale løsninger, fordi utfordringene er forskjellige rundt om i landet. Høyreregjeringen tror på skattekutt også i distriktspolitikken. Resultatet er at distriktene svekkes.

For oss er det et mål å unngå fraflytting fra distriktet fordi vi trenger folk i hele fylket vårt. Folk med kunnskap, arbeidskraft, drivkraft og nye ideer når vi sammen skal utvikle Trøndelag og landet vårt videre. Vi trenger arbeidslys i produksjonshaller, på kulturscener og folk til å høste og forvalte naturressursene våre. Skal vi lykkes må flere kunne jobbe og ta utdanning i nærheten av der de bor, være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når den trengs. Vi trenger en ny regjering, en regjering som satser på hele landet og som prioriterer alle små og store lokalsamfunn. Der folk bor. Med Arbeiderpartiet får vi en satsningen som trengs både i byene og i distriktene, fordi vi er gjensidig avhengig av hverandre. Slagordet «by og land - hand i hand» er like aktuelt i dag som for 90år siden!