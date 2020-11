Brennende hjerter og bestikkelser på Orkanger

ST-debatt

Ap løftet fram sentrumsutvikling som kampsak. Politikerne skal styre, ikke markedskreftene, skrev Are Hilstad til velgerne. Det tente et håp.

I 2020 bryter et samlet Ap vedtatte prinsipper for utbygging i gata. Partiet ignorerer det meste av faglige råd og avviser forslag som kan begrense skaden. Der vi skal tilpasse oss til eldre bebyggelse, kommer ei 58 meter lang boligblokk med flatt tak og svalganger over gateløpet.

Orkanger-fritt av ett forfall

Småbylista kritiserte Ap og stilte fem spørsmål (ST 7/11), særlig av tre grunner:

31 av de 33 i flertallsgruppa som avgjorde saken sa ikke ett ord i kommunestyret som forklaring til innbyggerne.

0 av de 33 som avgjorde saken var bosatt på Orkanger, som er Orklands største krets med over 20 % av velgerne.

Orkanger Arbeidersamfunn var mot planen.

Ett forfall - og Orkanger valgkrets var utradert fra flertallsgruppa da kommunestyret behandlet en sak som engasjerer folk på Orkanger sterkt, og som får store konsekvenser. Det problematiserte vi. Innlegget er lest i Ap som en anklage om forfall uten gyldig grunn, men det var ikke tilsiktet. Faktum er at valget i 2019 artet seg som en ren utrensking av Ap-representanter fra Orkanger. Samarbeidspartner Sp har ingen fra valgkretsen.

Bestikkelser…?

I ST 10. november skriver Marita Hammervik-Owen (forfall) og Karin Leknes Røttereng (første vara, også forfall) at vi antyder at de har latt seg «kjøpe», «bestikke» og at «dere må være kjøpt og betalt». I kritikken vår finnes ikke noe sånt. Derimot skrev vi: «Ap har tatt et verdivalg og avgjort den (saken) nå i 2020. Det må skyldes at Polaris/Primahus truer med at det ikke blir utbygging uten at de får viljen sin. Noen annen forklaring er vanskelig å se.» Og det står vi på; press, ikke bestikkelser.

Lite støtte fra Ap

Hammervik-Owen og Leknes Røttereng forteller at om de hadde møtt, ville de ha stemt for en plan de åpenbart er mot. Oppklarende, men litt nedslående.

Siden starten i 2018 har Småbylista stått fast på at det er umulig å få til en god løsning uten at utbygger kjøper tilleggsareal. Vi har fremmet konkrete forslag som Ap har stemt mot. Etterpå sier Are Hilstad i kommunestyret at Småbylista skulle ha gjort mer og stemt annerledes underveis. Andre Ap-politikere tar avstand fra negativ «retorikk» mens de strør ut nedsettende karakteristikker på Facebook.

Ap hadde god tid

I leserinnlegget skriver Ap-politikerne at Småbylista varslet et forslag om nei til svalganger først kort tid før møtet i Forvaltning 14. oktober. Det er riktig, men forslaget bygger på Fylkeskommunens klare advarsel. Advarselen kom til kommunen 4. juni – altså over fire måneder før møtet. De to andre innspillene våre fikk Orkanger Arbeidersamfunn kopi av samme dag; 4. juni.

Senterpartiet har ansvaret for til dels uforsvarlig behandling av denne saken i forrige periode. Et Ap i posisjon kunne ha satt ned foten, men valgte å fullføre løpet sammen med Sp.

Avgjort på lukket rom

Småbylista er for åpenhet om hvorfor folk stemmer som de gjør etter at saker er avgjort på lukkede gruppemøter. Vi mener:

Det er blåøyd å tro at utbyggere med økonomiske motiver ikke øver press på politisk ledelse (lobby, ikke korrupsjon).

Det var feil av Ap å tvinge gjennom behandling uten mulighet til fysisk folkemøte før høringsperioden – angivelig «for å holde hjulene i gang». Nettmøte er fint, men ingen erstatning i en så kompleks sak.

Det betyr noe for styrken i engasjementet ditt hvor du bor. Dette var en sak som engasjerte på Orkanger. Stedet har utfordringer vi ikke finner andre steder i Orkland, men er grovt underrepresentert der makta sitter.

17 Ap-hjerter for Orkanger

Marita Hammervik-Owen og Karin Leknes Røttereng skriver at Ap har 17 hjerter i kommunestyret som brenner for Orkanger, selv om 16 bor utenfor. Det er godt å høre, men følelser må omsettes i handling. Vi er blant annet spent på:

Om det kommer penger sånn at folk som er dårlige til beins snart kan ferdes noenlunde trygt i eldrebyen Orkanger.

Om partiet vil gjøre noe konkret for å foredle og synliggjøre Nerøra, det viktigste trehusmiljøet i Trøndelag utenom Røros.

Om Ap klarer å puste liv i trepartssamarbeidet for Orkanger sentrum.

Om Frivilligsentralen kan få bli i sentrumsgata.

Om det utdaterte biblioteket vis a vis den kommende ST-blokka kan få ekstra ressurser og oppgaver i håp om bedre besøk og økt brukervennlighet.