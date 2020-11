ST-debatt

Her er min kommentar til fylkesmannens avgjørelse:

Jeg er glad for at alt skjedd i riktige former, men uenig i bruken av matjord til travpark og parkeringsplass. Men det er en politisk uenighet.

Saken vil for ettertida stå seg på at lovligheten i prosessen er bekreftet av fylkesmannen.

Dersom det blir rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021, vil Orkland SV foreslå en sterkere beskyttelse av matjord. Dette vil vi fremme gjennom SV og foreslå at det inngår som en del av SVs prioriteringer i forhandlingene om en plattform for en ny regjering. I Malvik valgte både Sp og Ap å slå ring om matjorda framfor å bruke den til travbane, men i Orkdal er ikke kornjorda like viktig. Det mener partiene fra Høyre, Frp og Pensjonistpartiet til Småbylista. Det viser at det er et behov for å slå bedre ting om matjorda gjennom strengere nasjonale bestemmelser. Bare 1 prosent av landarealet i Norge er matjord av kornkvalitet. Det er rundt 200 mål av den beste matjorda som er gått med til kyllingfabrikk i Furumoen og travpark på Fannrem de siste par årene.

Bare 3 prosent av arealet i Norge er matjord. Travparker og fabrikkanlegg bør bygges på det øvrige 97 prosent av arealet, mener SV.

Nå er selvforsyningsgraden i Norge under 50 prosent når vi vi tar med kraftforimporten.

Det tar årtider å utdanne bønder og utvikle mer matproduksjon. I internasjonale konflikter blir ofte mat brukt som våpen. I en utrygg verden med Trump og Putin og et like uforutsigbart Kina i førersetet, kan vi ikke ta for gitt at vi kan kjøpe den maten vi til enhver tid trenger. Derfor er det viktig sikkerhetspolitikk å sørge for at vi kan fø vår egen befolkning. Derfor må vi ta vare på matproduksjonen og slå ring om matjorda.