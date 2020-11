Ny travbane på Fannrem i Orkdal

ST-debatt

Den presenteres som om travet har alt klart og at det bare er Randi Jakobsen som står i veien.

Dette er langt ifra sannheten da det er store utfordringer her rundt både økonomi og framdrift. Saken rundt Jakobsen er kun en bitte liten del som kan stoppe eller utsette prosjektet, men det store problemet her er økonomi.

Styringsgruppen Nye Leangen ledet av undertegnede og faggruppen Optiman som evaluerte vårt arbeide konkluderte helt tilbake i 2012 med en kostnad for anlegget i Orkdal på ca 280 mill inkludert fullt mva fradrag (ca 350 mill v/ full mva) . Da var det ikke inkludert kostnader for 200 års flom (kun 10 års flom), jordflytting eller hensyntatt dommer hvor erstatninger på areal som ikke er LNF er langt høyere enn for LNF spesielt hvis det er næring eller boliger i nærområdet. Det var heller ikke hensyntatt en 1100m bane samt at kravene rundt det å bygge inne i et boligområde var mye lempeligere da og naboer har blitt mere bevisst på sine rettigheter. Justert for 8-9 års prisøkning og hensyntatt de nye elementene som har kommet inn og at mva sats ikke er avklart viser enkel hoderegning at dette prosjektet kommer til å koste minimum opp mot 500 mill. Med uerfarne prosjektledere vil dårlig prosjektledelse i tillegg kunne øke kostnadene med ytterligere 20-30%. Det er her mine og mange andres bekymringer rundt prosjektet er. Hadde man hatt det klart med et flott anlegg i Orkdal til 260 mill, og en dokumentasjon på at man får 50% mva ville jeg ikke engasjert meg men man er veldig langt unna det.

Med bakgrunn i ovennevnte, samt at MNTF v/Asbjørn Opdal aldri har ledet et større utbyggingsprosjekt og starter med det første på opp mot en halv milliard, er sjansene mikroskopiske for å lykkes. Han bruker heller ikke rådgiverne som er engasjert til å utrede risiko eller å flytte risiko over på de, og det er med på å bidra til enda dårligere odds. Det må også bemerkes at i dette markedet er det business til business, og alle deltakerne prøver å utnytte den andre parts svakhet for å få best mulig avtaler og fortjeneste selv. Er private involvert har profesjonelle et ansvar for å ikke utnytte den andre parts uvitenhet, men slik er det ikke her.

Søra bør derfor snarest lage et større innslag rundt prosjektets økonomiske risiko og gjerne med utgangspunkt i min risikovurdering. Ellers vil MNTF kjøre travet i regionen hodestups rett inn i en krise hvor man halvvegs i utbyggingen er tom for penger og man har ingen steder å kjøre travløp når Leangen stenger. Neste utbetaling fra Koteng er tidligst om 8-9 år så det er lite å hente der.

Pressen har et ansvar for å dekke alle sider av en sak og jeg synes at når dere som i dette tilfellet har skrevet kun om at alt går på skinner (noe som også ble gjort i Malvik helt til det ble bråstopp) også må få fram den andre siden. Nå har dere over lengre tid og i flere artikler hengt ut Randi Jakobsen som det eneste problemet fra travet og det er direkte feil. At Jakobsen ikke vil selge er egentlig et problem som travet har laget seg selv.