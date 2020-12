ST-debatt

Viser til artikkel i avisa Sør-Trøndelag ”koronapenger til næringslivet”, datert 22. november 2020. Jeg har i utallige samtaler med sambygdinger diskutert tildelingen av penger i forbindelse med pandemien. Alles inntrykk er at pengene skal gå til de som har hatt og har økonomiske tap på grunn av pandemien.

Det stilles derfor spørsmål til at et hobbybruk da kan få maks 390 000 kr til et låvetak. Hvordan kan det ha seg at et låvetak gir økonomiske tap i en koronasituasjon? Vi som tidligere hemnværinger vet at begge eiere av dette låvetaket jobber i kommunen, og det undres om ordtaket ”bukken og havresekken” her kommer til sin rett.