Orkland: Norgesmester i jordflytting

Nå har Orkland planer om å befeste sin posisjon som Norges største jordflytter med å finne ny landingsplass for 90 mål travbanejord.

Trondheim lå an til en førsteplass med flytting av 300 mål fra Overvik. Men der tok politikerne til vettet og avlyste hele greia. Så nå ligger veien til førsteplassen åpen for nedbyggingskåte senterpartifolk i Orkland.

Bare tull

Men er dette en førsteplass å trakte etter? Nei.

Jordflytting er en omstridt sak. Det er en kjensgjerning at jorda har best av å ligge der den ligger. Og kornjorda ved Orklas bredder er lite utsatt for tørke. Det heter at jordflytting skal være et jordvernstiltak, og skal ikke legitimere for omdisponering av matjord. Jordflytting skal alltid være en siste utvei etter at alternative løsninger er utredet.

-Å tro at en kan flytte gammel kulturjord til nye plasser og oppnå samme avling er bare tull, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen.

Jordflyttingsprosjektet Orkland allerede har gjennomført, er fortsatt ikke evaluert.

- Innhøstingsforholdene har vært for dårlige til å kunne vurdere om prosjektet har vært vellykket, sier Atle Haugnes ved Norsk Landbruksrådgiving (NLR) på Skjetlein.

Svindyrt

NLR er også organet som har satt opp retningslinjene for flytting av jorda i travparken, en liste på 12 momenter. De skal også overvåke og kvalitetssikre prosjektet. På spørsmål om hva den forestående flyttingen vil koste, har ikke Haugnes noe svar. Kostnaden vil avhenge av mange forhold, ikke minst tilrettelegging av mottaksareal, og det er ukjent for Haugnes hvor jorda skal legges ut.

Hva er erfaringen fra slike prosjekter? Tall fra 2016 tilsier at det kan variere fra 300.000 til en million kroner per mål. Prisen har i alle fall ikke gått ned, så det er en risiko for at Orklands neste jordflyttingsprosjekt i verste fall kan nærme seg 100 millioner. Mange lastebillass, mye diesel, et elendig miljøprosjekt.

Tyst fra aktørene

Foreløpig har ikke Landbruksrådgivinga hørt noe fra aktørene i prosjektet – kommune, Travet eller Provenia som skal lede flytteprosjektet. Det er et rekkefølgekrav at jordflyttingen skal godkjennes av NLR før prosjektet kan starte. Derfor er det helt i det blå når flyttingen kan gjennomføres. Neppe denne vinteren, for helst skal det skje når det er tele i jorda.

Travets budsjett for travbaneprosjektet er som tidligere omtalt veldig snaut (mye av Leangen-pengene er sølt bort allerede), og ekstra bekymringsfullt er det at budsjettet mangler en post for jordflytting. Er det skjult i en annen post eller er det slik at Travet mener kommunen skal ta regninga?

Det er derfor sterk grunn til bekymring for om prosjektet lar seg fullføre, og igjen må en spørre om kommunens ledelse – ordfører og rådmann – har en plan B om det hele stopper opp midt i løpet? Det kan se ut som kommunen har som strategi å sitte stille i båten, men dette er et sentralt spørsmål som orklendingene må få svar på.

Mikroskopisk jobbkvotient

Arbeidsplasser er kommunens mantra for å ta i bruk omstridt jordflytting. Men hvordan ser det ut i travbanesaken? Veldig dårlig.

Hvis vi definerer en størrelse vi kan kalle jobbkvotient – antall arbeidsplasser skapt delt på antall mål med jordflytting – ser jobbkvotienten slik ut for kyllingfabrikken: 150/100=1,5. Men for travbanen? 3/90=0,03.

Elendig! Og i tillegg kommer at Rikstotos uttalte formål med prosjektet er «å styrke interessen for spillvirksomhet i regionen». Et «fysjom-grunnlag» for ekspropriering.

Nei, kjære politikere, tenk dere om en gang til, og konkluder med at dette er et prosjekt som bør legges i skuffen.