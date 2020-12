Ja, de over 200 tusen permitterte og arbeidsledige skal få feriepenger!

ST-debatt

I en tid med over 200 tusen arbeidsledige som går på dagpenger er dette svært umusikalsk. Det vil føre til at mange som var i jobb, men som nå er permittert eller arbeidsledig, ikke har penger til å dra på ferie neste år. Samtidig fortsetter regjeringen å kutte i formuesskatten til landets rikeste. De får også store overføringer fra fellesskapet, uten noen form for krav om at det ikke skal tas ut utbytte eller at ansatte ikke skal sies opp. Dette handler om rettferdighet; vi som skaper verdiene burde få være med å høste dem. Nå er det de som bidrar minst i pandemien som får mest, mens vanlige arbeidsfolk blir nedprioritert gang på gang.

Den første og aller viktigste grunnen til at permitterte og arbeidsledige skal få feriepenger, handler om rettferdighet. Det handler om vanlige arbeidsfolk som på grunn av politiske vedtak, har mistet jobbene sine, og dermed ikke vil ha rett på feriepenger. Barnefamilier vil møte sommeren uten penger til å ta med barna på ferie. Renholdsarbeideren på det lokale hotellet, servitøren på den lokale restauranten, eller arbeideren på hjørnesteinsbedriften vil møte sommeren uten penger på konto. I gjennomsnitt vil feriepenger utgjøre over 12 tusen kroner, noe som vil bety mye. De som nå er permittert og arbeidsledig har båret den tyngste børen under krisen, og derfor må vi vise at det nå er deres tur.

Når staten setter begrensninger, og mange på grunn av dette mister jobben, må fellesskapet stille opp. Et rettferdig samfunn stiller opp for alle, ikke bare de få på toppen. Når man gir store overføringer til de rike eierne, må vi også vise at vi vil stille opp for vanlige arbeidsfolk, og ikke overlate dem til seg selv, som regjeringen har gjort til nå.

Vi må også huske at næringslivet, spesielt reiselivsnæringen, står i en dyp krise. Det siste hoteller og restauranter over hele landet trenger nå, er 200 tusen nordmenn uten penger til å reise på ferie neste år. Det de trenger er at vi reiser og opplever vårt eget land. En forutsetning for det, er jo nettopp at folk har penger til å gjøre det. Dersom over 200 tusen står uten feriepenger, vil det bety over 200 tusen som ikke kan ta ut ferie, og bruke penger hoteller og restauranter rundt om i hele landet. Derfor vil det å gi feriepenger til arbeidsledige også være et godt tiltak for reiselivet vårt.

Dette handler om å komme trygt gjennom krisa. Det handler om å sørge for rettferdighet, slik at vi ikke kommer ut av krisa med enda større klasseskiller. Det handler om rettferdighet for arbeidsfolk som har mistet jobben, og som risikerer å møte sommeren uten penger på konto. Nå trenger vi ei regjering som setter vanlige arbeidsfolk først, for nå må rikingfesten til høyreregjereingen slutte. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur.