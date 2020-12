Heller pokerklubb enn travbane

ST-debatt

«Orkland kommune har gått i Rikstotofella» kalte jeg et tidligere innlegg i saken om travbane på Fannrem. Og jo mer jeg har satt meg inn i denne saken, desto mer overbevist er jeg om at kommunen er på vei inn i en skummel felle.

Spill på hest er en tvilsom «næring». Jeg vil anta at orkdalinger som er blitt rike på det, knapt kan telles på en hånd – med god margin. Men folk lar seg lure, og Rikstotos formål med regiontravbane i Orkdal er at innbyggerne skal kaste seg på Rikstoto-spill.

Travsporten er døende

Og det kan sikkert trenges, for dette ser ut til å være en døende «næring». Omsetningen går ned, og rekrutteringen er sparsom. Dette er en «gammelkaill-sport». Gjennomsnittsalderen på de få som samler seg i kroken hos Narvesen for å følge med på travløp, ser ut til å være seksti pluss.

Annonseringen etter nye spillere blir stadig dummere og mer desperat. Siste innslag i serien av teite Rikstoto-reklamer er Lisa Tønne som intervjuer en hest. – Denne hesten kan bli en vinner, og det kan du også, er Lisas tvilsomme budskap.

-Vi har sett en dalende interesse for lokalkjøringene de siste årene, sier leder i Orkdal Tråvklubb, Frank Westberg.

I vår nettbaserte tid er det bare 3 prosent av spillsatsingen som skjer på selve travbanen. Det paradoksale er at for anlegget på Fannrem er ubegrunnet optimisme på topp – det planlegges stor tribune og parkeringsplass for 300 biler. Gigantomani i kombinasjon med slunken kasse lover ikke bra.

Dødt på Biri

Et eksempel på utviklingen er Biri travbane ved Mjøsa der det nesten ikke kjøres løp lenger. Området brukes bl.a. til trailerparkering og oppstilling av brakkerigger for en ny Mjøsbru.

Det som også truer Rikstoto er et vedtak om å begrense en spillers tillatte tap per måned fra 1,5 millioner kroner til det samme som Norsk Tipping, 20.000 kroner per måned. Egentlig helt utrolig at en «næring» kan loppe deltakerne i en slik skala. Med en slik begrensning fryktes en flukt av storspillere til andre spillmuligheter.

Bare 68 prosent av omsetningen hos Rikstoto går tilbake til spillerne. Dårlige odds, og denne «industrien» drar ikke penger til bygda.

Pokerklubb og e-sport

Derfor kan man trygt fastslå at totalisatorspill ikke er noen «vekstnæring». Det ville være mer fremtidsrettet å ta i bruk lokalene på dagens travbane til å starte pokerklubb. Mye lettere å rekruttere til den form for spill vil jeg tro. Omsetningen blir igjen i bygda, og man unngår jordflytting.

Nåvel, pokerklubb kan vel komme i konflikt med lovverket. Men fra spøk til alvor, hvilken sport er det som i dag tiltrekker seg yngre generasjoner? E-sport, eller dataspill om man vil. Tenk heller i de baner, og spar kornjorda. Å gå for døende, arealkrevende travsport er å satse på feil hest.