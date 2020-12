Kornjord er mer verdt enn gulvbelegg

ST-debatt

Senterpartiordfører Bang kom med en truende beskjed i møte med grunneierne: Selg nå, ellers vil vi regulere travbanejorda tilbake til jordbruksjord. Og er en slik beskjed egentlig truende? I dette tilfelle virket den nok etter hensikten, for alle grunneierne gikk inn for salg – med ett unntak (respekt!).

Orkanger skyhøyt over Fannrem

Grunneierne har skrevet kontrakter for salg på 220 kroner per kvadratmeter. Det er omtrent det samme som gulvbelegg koster. Og det er alt for billig for god, sentrumsnær kornjord. På Orkanger omsettes sentrumsnær jord for 1,2 – 1,5 millioner per mål. Det er ingen god grunn for dette millionspriket. Og som landbruksjord er den lite tørkeutsatte og sammenhengende jorda sør for Fannrem mer verdifull enn mindre lapper i Orkangerområdet.

Jeg håper grunneierne har en klausul i kontrakten om tilbakekjøp til samme pris hvis/når prosjektet strander eller banen legges ned. Det vil være blodig urettferdig om Travet skal innkassere stor gevinst på videresalg av ødelagt kornjord.

Matjord skal være kostbar

Dyrka jord er en knapp ressurs som må ha en høy pris, uavhengig av hva som er lokal reguleringsplan. Det er samfunnsmessig fornuftig politikk. Senterpartiet i Orkland har en ufornuftig, ikke fremtidsrettet politikk.

Kanskje kan dette elendige travbaneprosjektet i det minste føre til at dyrka jord blir verdsatt slik den fortjener.

Travbanejorda har grunneierne solgt på billigsalg. Kornjord bør, er, og vil alltid være, mye mer verdt enn gulvbelegg.