Nå må vi stå løpet ut

ST-debatt

Mange er sliten og lei etter måneder med usikkerhet og stadig nye regler. Nok en gang må vi berømme innbyggerne våre for den innsatsen som er lagt ned. Vi som kommuneoverleger i Heim og Rindal ser nå med bekymring på at smitten og antall i karantene rundt oss øker.

I den forbindelse ønsker vi å gå ut med noen oppfordringer i tiden fremover nå:

Dette er ikke tiden for å reise på uanmeldt besøk

Det er nå en god del personer som sitter i smittekarantene rundt om i kommunene. Si fra om at du kommer på pakkelevering, og ta gjerne pakkeleveringen på trappen eller i trygge omgivelser med god avstand dersom mulig.

Prøv å begrense unødvendige reiser

Mange har planer om både julehandel i Trondheim, besøk til familie og venner, og kanskje skal dere til andre steder av landet og feire julehøytiden. Prøv å tenke over hvor mange kontakter dere har, og ta deres forhåndsregler med tanke på risiko for smitte. Med mye reising ser vi nå at risikoen for at smitte blir dratt inn i kommunene våre øker.

Vær ekstra nøye dersom du mottar besøk

Vi ser nå at stadig flere havner i karantene etter besøk fra folk som har kommet fra områder med høyt smittetrykk, og som viser seg å være smittet.

Dersom du skal motta besøk

Sørg for at dere etterlever anbefalingen med tanke på avstand, og vær forsiktige. Vi ber også om at dere minner besøket deres på at vi ønsker å ha minst mulig smitte inn i kommunen vår, og at vi derfor setter stor pris på at de er forsiktige de første 10 dagene etter ankomst med tanke på aktiviteter og besøk.

Kjenner du på noen symptomer bør du bestille test så fort som mulig

Ikke unnlat å teste deg dersom du mistenker at du er syk. Testing er en av våre viktigste verktøy for å bekjempe smitte.

Mange kan kjenne på ensomheten i dette annerledesåret. Kanskje er det nå vi skal ta oss tid til å ringe en venn eller bekjent som vi vet kan være ensom; en telefonsamtale kan bety så uendelig mye.

Ut på nyåret 2021 kommer det endelig en vaksine. Vi vet ikke alt rundt denne enda, men det ser ut til at de eldste og sykeste vil bli prioritert først. Det jobbes med å få til gode måter å kommunisere dette ut på, derfor oppfordrer vi innbyggerne til å følge med i lokale medier, og på kommunens hjemmeside i tiden fremover.

Vi håper at denne oppfordringen kan være en påminnelse til oss alle, slik at vi ikke snubler på oppløpssiden og slipper smitten løs.

Med ønske om en god og smittefri jul!