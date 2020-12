Hvorfor skal lønna være lavere ved Sampro og Orkdalstorget?

ST-debatt

Kommunestyret i Orkland vedtok onsdag å heve motivasjonslønna til brukerne ved Sampro og Orkdalstorget fra 14 kroner per time til 18,50 kroner fra 1. januar 2021. Timesatsen på 14 kroner har vært uendret i to år.

Avisa-ST skrev flere artikler om motivasjonslønna i 2018 og påpekte at den hadde stått stille på 11 kroner timen siden 2004. Bra av lokalavisa! Men allerede før dette ble en nyhetssak, la SV fram forslag i budsjettet og fikk kommunestyret med seg på å øke den fra 1. januar 2019.

Her snakker vi om grupper som sjøl ikke greier å slåss for sine interesser. Da må vi gjøre det for dem. Det har vi gjort, og det vil vi fortsette med.

Den avtalefestede timesatsen er nå 22,5 kroner etter VTA-overenskomsten (VTA= varig tilrettelagt arbeid). Derfor er motivasjonslønna i Sampro, Orkdalstorget o.l. (18,50 pr. time) fortsatt fire kroner lavere enn VTA-overenskomsten med Fellesforbundet tilsier. VTA-avtalen gjelder for bedrifter av typen Rosenvik o.l.

VTA-avtalens formål er: «Det primære mål for arbeidssamvirkene er å gi tilbud til personer som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak, og gjennom tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid, VTA» utvikle den enkeltes kompetanse og arbeidsevne.»

Derfor fremmet SV et forslag om at administrasjonen skal utrede om Orkland kommune skal følge VTA-overenskomsten ved Sampro og Orkdalstoget. Vi ønsker at Orkland kommune skal følge denne overenskomsten også for Sampro og Orkdalstorget. Dette forslaget ble vedtatt i kommunestyret denne uka.

Orkland kommune har et budsjett på nærmere 1,5 milliarder (les: ett tusen-fem-hundre-millioner kroner). Det aller meste er bundet opp i faste kostnader, lønninger, avdrag på lån etter store investeringer de siste årene. Kommunestyret har diskutert endringer på under én prosent av budsjettet.

Inklusive arbeidsgiveravgift vil det for eksempel i 2021 koste Orkland kommune 182.560 kroner å øke satsen på motivasjonslønna fra 14 kroner til 18,40 kroner per år.

I neste omgang vil det meste av disse pengene sannsynligvis bli brukt i lokale butikker – alle monner drar også for handelsnæringen i ei vanskelig tid.

Vi i SV er glade for at kommunestyret fulgte oss og vedtok dette forslaget. Summene er ikke store, men det å få ei motivasjonslønn som er lik andre i samme situasjon, styrker følelsen av å være en viktig del av samfunnet.