Ap snur ryggen til Orkanger

ST-debatt

Orkland Arbeiderparti gikk til valg på byutvikling som satsingsområde. I ST kunne vi nylig lese at Arbeiderpartiet har 17 brennende hjerter for Orkanger i kommunestyret.

Da brenner det i så fall svakt. De samme 17 stemmer konsekvent nei til selv de enkleste og billigste tiltak for å løse noen særskilte problemer i sentrum. Ap i posisjon ser mer og mer ut som et haleheng til Senterpartiet, som vil la markedskreftene herje fritt der folk bor tettest.

Rammer eldre og bygdene

Mangelen på interesse for sentrumsutvikling rammer Orklands innbyggere særlig på to måter.

1. Lite aldersvennlig: Sentrum er dårlig tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, trass i at Orkanger sentrum fylles opp med stadig flere eldre som kjøper leiligheter med livsløpsstandard. De som bestemmer prioriterer bil framfor rullator, kjørende framfor myke trafikanter.

2. Lite attraktivt: Et attraktivt sentrum er nødvendig for å lokke ungdom tilbake til Orkland etter utdanning i storbyene. Orkland forgubbes mens byene tapper oss for kompetanse. Vi lager et kaldt, bilbasert sentrum som mangler møtesteder og er dødt på kveldstid. Det gjør også bygdene i Orkland mindre interessante å bosette seg i.

Marked, ikke styring

Sterke krefter i Orkland Senterparti tror ikke på slike veldokumenterte mekanismer, eller de bryr seg ikke og mener markedet kan ta seg av sentrum. Men et Arbeiderparti i posisjon gikk altså til valg på aktiv by- og stedsutvikling. Varaordfører Are Hilstad skrev i valgbrosjyren at «Vi tror ikke markedskreftene ordner gode lokalsamfunn.»

Ap-regnskapet

Etter årets budsjettbehandling kan vi oppdatere Orkland Ap sitt politiske regnskap med noen eksempler:

· Enda en gang nei til å bygge fortau i Tverradkomsten. De to tyngst trafikkerte gatene i Orkland mangler tosidig fortau. Folk som er dårlige til beins tvinges til å ta seg ut i vegbanen. Kostnad: 1,5 mill. kr.

· Enda en gang nei til å fjerne fortauskanter i kryss og ved gangfelt på Orkanger og Fannrem av hensyn til eldre som bruker hjelpemidler, men også av hensyn til syklister. Kostnad: 300 000 kr.

· Nei til å oppgradere hovedbiblioteket på Orkanger på en enkel måte for å gjøre det litt mer tilgjengelig og i håp om å øke bruken. Tiltaket er kostnadsberegnet men avvist på nytt. Kostnad: 400 000.

· Nei til å beholde Frivilligsentralen i sentrumsgata, og dermed fare for at vi får et tomt lokale mellom biblioteket og Skattkammeret.

· Nei til å følge vedtatte retningslinjer for hensynsfull utbygging i sentrum (ST-blokka), ja til Sp sin ide om at alt blir bra bare vi presser inn flest mulig leiligheter.

· Nei til å gjenreise et tidligere vedtatt trepartssamarbeid mellom kommunen, drivere og gårdeiere i sentrumsgata etter mønster fra andre byer og tettsteder. Det koster bare noen arbeidstimer i året, men nei fra Ap.

· Nei til å utrede tiltak for å synliggjøre Nerøra som severdighet og kulturminne.

Kommunen har vært en dårlig huseier på Nerøra. Småbylista, MdG og Rødt forslo å selge Nygata 10 i stedet for å bruke 1,2 mill. kr. på å renovere huset. Et salg ville ha finansiert fortau, fjernet kantstein og oppradert biblioteket. Nei, sa Ap.

Småbylista får ofte kritikk for å fokusere på Orkanger. For det første er det knapt noen andre som tar opp særskilte sentrumsproblemer i det politiske Orkland, og for det andre er det feil. Vi støtter stort sett alt av tiltak utenfor Orkanger, og med noen justeringer kunne vi ha stemt for hele budsjettpakken til Ap, Sp og KrF. Det vi slet mest med var kuttene ved Voksenopplæringa, som Ap gikk for.

Krigsofre og småbarnsforeldre

Disse kuttene rammer de aller svakeste i Orkland; krigsflyktninger uten nettverk, noen av dem analfabeter. Voksenopplæringa er deres eneste mulighet til å lære norsk og ha håp om å få en jobb og et bra liv. Der kuttes det.

I budsjettdebatten fikk vi kritikk fra en av Ap sine politikere for å trekke fram flyktninger som ei svak gruppe. Motargument fra Ap: Orkland har flere sårbare grupper enn flyktningene – for eksempel småbarnsforeldre på Å, som risikerer å miste ei barnehageavdeling på grunn av synkende barnetall.

Med det perspektivet er det lite håp både for Voksenopplæringa og Orkanger sentrum.