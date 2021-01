Kjære bibliotek

ST-debatt

Her er noen betraktninger om biblioteket og om da en romsdaling besøkte Orkland i romjula.

Fasinasjonen

Som tiåring husker jeg at jeg fant meg en fast plass inne på barneavdelinga ved biblioteket i bygda der jeg vokste opp i Romsdal. I bokhylla der hele historien til Davy Crockett befant seg i skjønnlitterært format for unge identitetssøkende mennesker, satt jeg som fjetret fra første til tjueførste bok og drømte meg bort til Nord-Amerikas prærier, de vanskelige friksjonene mellom kulturer, maktovergrep av Den Kvite Mann og en helt sin krevende manøvrering i dette historiske landskapet. Dette blei min faste og kjærkomne formiddagsaktivitet om lørdagene, og siden har biblioteket vært en institusjonell venn fram til i dag.

Mange steder, én institusjon

Fra de gode stundene på golvet i barndommens folkebibliotek, til krangling med mine brødre over Tarzan-tegneseriene på bokbåten Epos i Møre og Romsdal, til de pliktskyldigste turene innom gymnasets skolebibliotek og nødvendige svippturer til byens folkebibliotek, og ikke minst som student var Deichmanske i Oslo et kjærkomment sted å koble av fra studielivets krav. En av mine beste venner blei jeg kjent med der, og vi er gode venner på tjuende året. Dette bekrefter folkebibliotekenes rolle som en viktig sosial møteplass; vi møter kunnskapen, vi møter menneskene, og ikke minst; bibliotekene danner en viktig ramme rundt vår livslange læring.

Mystikken rundt en annen kultur

For noen år tilbake var jeg utvekslingsstudent i Øst-Afrika, og dermed kulturell og språklig analfabet i et nytt land. Her erfarte jeg også at biblioteket som institusjon blei viktig. Det blei en møteplass med andre studenter og høyst nødvendige samtaler om kultur og språk, som en midlertidig sommerfugl i Halvdan Sivertsens vinterland, ja, som en kolibri i sommerland, skjønt en verbalt vingeklippet en. Inntil jeg lærte å fly.

En slik deltakelse observeres også her jeg sitter på hovedbiblioteket i Orkland kommune; flere av våre innvandrere holder kontakt med omverdenen og blir kjent med norske forfattere og hva greia med Norge er. Og, vil jeg tilføye, en innsikt for den som kommer, som nærer stadig økende innsikt i hvilket samfunn vi lever i.

Biblioteket er som tusen lærere

Det er noe i den tyrkiske forfatteren og statsviteren Elif Shafaks ord, om at «den som eier et bibliotek, har tusen lærere», og viser oss en god grunn til å vare på en god forvaltning av Lov om folkebibliotek fra 1985, en lov som slår fast at bibliotekenes samfunnsoppdrag nettopp skal fremme opplysning og utdanning på uavhengige møteplasser og med de viktige rommene for offentlig samtale og debatt.

Romjulens sted for frihet

Og disse dagene i romjulen er jeg så privilegert å få sitte på folkebiblioteket i Orkanger her i Trøndelag. Jeg er en gjest fra ytre Romsdal på besøk hos svigerfamilien, og dette biblioteket er min frihet i denne fysiske isolasjonens flakkende periode, men også et opphold med heimekontor i kommunens oase av bøker, med laftede vegger fra 1800-tallets trønderlån – og jommen har ikke bibliotekarene satt fram pepperkaker og kaffe sammen med spriten og endatil en lapp der de ønsker autografen min; vel og merke til smittesporing.

Denne romjulsdagen er biblioteket stedet og institusjonen som oppfyller minst to viktige behov. For det første et rom for å etablere dagens heimekontor i stillhet, og for det andre en beleilig avstikker fra det i utgangspunktet trivelige, men også tidvis intense sosiale landskapet med storfamilie og juleselskaper.

Takk, kjære bibliotek

Takk til bibliotekene som folkelig møteplass, takk til bibliotekarene som viser oss verdener inn i våre hjerter og som legitime steder å være, uten krav, bare med menneskets iboende nysgjerrighet som følgesvenn. Jeg ser fram til nye institusjonelle bekjentskaper også i det nye året.