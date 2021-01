Skal vi driste oss til å si «Godt nytt år?»

ST-debatt

Vi fikk en pandemi som vi er sammen om å bekjempe. Rett før årsskiftet ble en kommune rammet av et leirras som dessverre har tatt flere liv. Alt dette tragiske fører til en smerte som gjør at vi i fellesskap støtter og føler med de som er berørt.

Det som skjer i USA nå, er et drama verden ikke har sett, fra det landet som betegnes å være demokratiets bærebjelke. Det som skremmer meg, er at så mange millioner amerikanere støtter en mann som lenge før han kom inn i Det hvite hus, viste en oppførsel som gjør at han ikke hadde de kvaliteter som kreves for viktige posisjoner.

Presidentens varemerke har blitt hans løgner. Han manipulerer mange med å bruke bibelen som sin rettesnor for sine handlinger, det er avskyelig. Mange her i Norge støtter presidenten, vi ser det i ulike fora, mest i sosiale medier. De fortrenger fakta ved blant annet å skylde på pressens ensidige angrep, flere kommentatorer får tillagt mange usaklige beskyldninger og hatytringer for sine kommentarer.

Jeg har sett presidenten på TV der han forteller verden med egne ord hva han står for og hans manglende evne til å være president i et demokrati. En representant på det norske Storting nominerte den amerikanske presidenten til Nobels fredspris. Det som skjer i USA nå, forteller oss at vi må være på vakt. En deltaker i TV-sendingene fra Washington DC på fredag, sa følgende: Hvis den amerikanske presidenten fortalte sine supportere at himmelen var grønn, så trodde de det han sa. Jeg tror han har rett, dessverre er det mange som ikke evner å se virkeligheten, også i vår nasjonalforsamling.

La oss håpe at 2021 blir et bedre år for oss alle, at vi setter til side hat, misunnelse og sinne. Jeg har selv opplevet at samarbeid, romslighet og godhet er det som skaper et godt liv for oss alle.