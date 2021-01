I ruinene etter korona vil kulturen trenge vår hjelp

ST-debatt

Under strenge smitteverntiltak er det mange som får en vanskelige arbeidshverdag. Kulturaktører og de som på ett og annet vis livnærer seg, og lever av og for kultur, utgjør én av flere grupper som forblir hardt rammet. De vil trenge vår hjelp i tiden som kommer.

Samtidig som at enkelte næringsaktører fikk den fordelen av å fritt kunne hente tilbake sine arbeidere etter utenlandsbesøk med karantenefritak, ble piningsperioden hos norske kultur- og opplevelsesaktører bare lengre. De ble tidlig bedt om stenge sine dører eller redusere sine tilbud - og tape penger - i møtet med korona, og de vil være sist i køen til å reise seg igjen - de som i det hele tatt klarer det. De har stått i stormen hele veien, og de bærer konsekvenser av alle andres handlinger, som slår tilbake på kulturen i form av stadig nye lockdown-tilstander og smitteverntiltak. Også i Orkland og i regionen vår ellers kjenner vi alle til aktører som taper store deler av kundegrunnlaget sitt i en urolig tid.

I Norge jobber omtrent 60.000 mennesker i kultursektoren, når man tar med underleverandørene. I 2020 tapte denne sektoren tilnærmet en tredel (!) av alle sine inntekter, ifølge Aftenposten og en rapport fra Menon Economics. Mange mennesker opplever en reell økonomisk krise. Norsk kultursektor er i en reell krise.

Arbeiderpartiet er klare på at vi vil stille opp for en kulturaktørene våre også i krisetid. Vi mener at når vi evner å støtte opp og holde hjulene i gang i andre bransjer, kan ikke kulturen glemmes heller.

Mange har forlatt livsverket sitt i kultursektoren allerede, andre er i ferd med å søke nye jobber, etter en nokså arrogant oppfordring fra statsminister Erna Solberg. I alt har 18% av kultursektoren vår skiftet yrkesstatus siden mars 2020, og nesten like mange vurderer det samme. Dette til tross for stor pågangsmot og fleksibilitet, samt evne til å søke nye veier nå til publikum på. Frilansere på dagpenger, selvstendig næringsdrivende uten oppdrag og permitterte fra norsk kulturliv er naturligvis også redde for fremtiden sin. I disse dager ser de mot en “trygghet” i form av regjeringens forslag om å forlenge permitteringsordningen frem til 1. juli. De lever altså og planlegger kun noen få måneder om gangen.

Å ikke vite hva det er som vil skje i nær fremtid er en stor påkjenning for dem det gjelder. Ikke rart mange i kultursektoren ser seg nødt til å se andre veier. Men deres flukt fra kultursektoren er ikke bare bekymringsfult nå - men kan prege våre kulturtilbud i en lang tid fremover. Norske kulturaktører, både profesjonelle utøvere og de som ivaretar den tekniske produksjonen, innehar nemlig en høy kompetanse som er umulig å erstatte av hvem som helst. Avlyste konserter, stengte scener, somre uten festivaler over hele landet - er det det vi vil se også i fremtiden?

Arbeiderpartiet mener helt klart at norske kulturaktører fortjener forutsigbarhet og hjelp nå og i tiden som kommer. Støtteordningene må være målrettede og favne bredt, og de må monne. Men Arbeiderpartiet vil støtte kulturen både i krisetiden og etter, og kulturen har en viktig plass i vårt partiprogram 2021-2025. Vi vil ha et reelt løft for kulturen vår!

Arbeiderpartiet vil at kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til én prosent. Vi vil bedre kunstnernes levekår ved å videreføre kunstnerøkonomireformen. Styrke de sosiale rettighetene til frilanserne. Vi vil gi aktørene full momskompensasjon. Vil innføre regionale kulturfond, samt innføre en ny festivalstøtteordning for større sikkerhet. Vi vil utvikle våre museer med vekt på formidling og faglighet, satse på meråpne bibliotek og gi alle mulighet til å få en smakebit av norsk kultur i desentraliserte tilbud over hele landet.

Arbeiderpartiet vil ha en kultur å leve av og for. Vi vet at i ruinene etter korona vil kulturen trenge vår hjelp, og Arbeiderpartiet er klare for jobben. Det fortjener norsk kultursektor - og Norge fortjener et fortsatt mangfoldig og sterkt kulturliv!