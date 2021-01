De glemte heltene

ST-debatt

I løpet av de siste 10 månedene har mange i den såkalte frontlinja høstet både applaus og sympati, samt at noen tilfeldig utvalgte har fått hederlig helte-omtale i lokalavisa. Det har foreløpig ikke gjort utslag i annet enn nettopp dét (skulle gjerne sett det omgjort til kroner og øre, for eksempel), men mange har i alle fall fått skjermbrett, munnbind og andre tiltak for smittevern. Situasjonen er noe annerledes i SFO og barnehager, der de ansatte har liten mulighet til å påvirke egen trygghet.

I Skaun kommunes forskrift om smittevern står det at påbudet om bruk av munnbind ikke gjelder for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager. Påbudet gjelder heller ikke ute, annet enn i særlige tilfeller, for eksempel arrangement. Her er det rom for tolkninger, for eksempel når det gjelder definisjonen av «inne» og «ute». I døråpningen i barnehagen for eksempel, når den ansatte er inne, og forelderen ute, men avstanden mellom disse to er minimal.

Praksisen i de forskjellige enhetene er ulik. I noen barnehager må foreldrene bruke munnbind, ringe på, og utstyr og barn overleveres ute på trappa. Noen steder får foreldre med munnbind komme inn i gangen for overlevering, andre steder møtes foreldre uten munnbind og ansatte i døra. Alle ovennevnte holder seg innenfor forskrift og lovverk om smittevern, men oppleves veldig forskjellig. Når ansatte på småbarnsavdelinger må ta imot og levere barn fra arm til arm, samtidig som de holder døra med fjærlukning åpen, er det vanskelig å holde meteren. Mange føler seg utrygge, utilpass og lite ivaretatt i Skaun kommunes forskrift om smittevern.

Vi ønsker oss felles retningslinjer for alle SFO og barnehager i kommunen, med tydelig forskrift om bruk av munnbind. Påbudet om bruk av munnbind bør gjelde innenfor porten, for alle foreldre på alle skoler og barnehager.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Skaun sendte onsdag 13. januar en henvendelse angående dette til rådgiver personal, som videresendte til Grete Anita Lefstad, rådgiver barnehage, men har pr. mandag formiddag ikke fått svar.