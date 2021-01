Bevar Orkland Trafikkstasjon

ST-debatt

Høyreregjeringa har sterk tro på privatisering og sentralisering. Arbeiderpartiet er opptatt av gode tjenestetilbud nært folk.

Regjeringa har sendt flere forslag til omorganisering av Statens Vegvesen ut på høring. Det har skapt stor usikkerhet blant de ansatte og flere har sluttet, som blant annet medfører lange køer og ventetider for oppkjøring.

Det er ingen tvil om at flytting av teori- og førerprøve for de ulike klassene vil få økonomiske konsekvenser for den som kjører opp, og for antall kjøreskoler, spesielt i distriktet.

I juli 2020 varsla regjeringa hvilke steder og tjenestetilbud som skulle legges ned og endres. Etter den tid har Samferdselsministeren varslet ytterligere endringer og at endringene skal være gjennomført innen utgangen av 2024.

Arbeiderpartiet mener at ingen statlige arbeidsplasser i distriktet skal legges ned. Når tjenestetilbud skal endres, så må det overordnede målet være at tjenestene skal bli bedre og mer tilgjengelige for vanlige folk og ikke påføre innbyggerne ekstra kostnader og ulemper.

I denne saken som mange andre saker, så mangler regjeringa overordnende prinsipp for organisering av trafikant- og kjøretøyområdet og bare hatt et ensidig mål om privatisering og nedlegging av tjenesteområder og ikke hvordan en skulle bedre og utvikle tilbudet.

Arbeiderpartiet fremmer derfor følgende forslag i Stortinget 2. februar, «Statens vegvesen trafikkstasjon i Orkland opprettholdes med de funksjoner og tjenester trafikkstasjonen hadde før pågående omorganisering.»

Orkland Trafikkstasjon er blant 22 trafikkstasjoner i Norge som anbefales nedlagt, som utgjør en tredjedel av landets trafikkstasjoner. Fra alle hold i distriktene er det sterk motstand mot regjeringas nedlegging og privatisering. Orkdal eldreråd er blant de som har hevet stemmen mot planene om nedlegging. Også kjøreskolene i distriktet har reagert. Elever, som skal ta teoriprøver og kjøre opp har reagert. Felles for dem alle er at de mener en nedlegging av trafikkstasjonen på Orkanger vil forringe tjenestetilbudet i regionen kraftig, og at det er brukerne av tjenestene som må ta regninga for den sentraliseringa regjeringa nå gjennomfører.

Orkanger er sentrum for et stort omland, både når det gjelder handel, service og andre tjenester. Derfor blir det totalt feil å legge ned trafikkstasjonen, da den representerer infrastruktur som et tettsted som Orkanger skal og bør ha. Det er mulig at Staten vil spare noen kroner på å legge ned tilbudet i Orkland, men Arbeiderpartiet mener at en omorganisering av Statens Vegvesen skal føre til bedre tjenestetilbud for befolkningen og ikke et dårligere og dyrere tilbud.