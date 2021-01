Ensomhet i koronaens tid

ST-debatt

Ensomheten og lengselen som mange opplever i dagens norske virkelighet, er kanskje ikke så langt fra romanens sterke skildringer, når alt kommer til alt.

Pandemi-livet gir seg mange forskjellige utslag.

Noen får covid-19-sykdom og blir kjempesjuke, noen dør til og med av det, andre merker knapt nok symptomene.

Noen jobber mer enn de har godt av, andre har ingen jobb å gå til.

Noen trives på hjemmekontor, andre hater det.

Noen synes livet er kjedelig og ensformig under de mer og mindre strenge smitteregimer – for andre betyr smittevern total isolasjon og ensomhet.

Enkelte mennesker opplever isolasjonen og den langvarige ensomheten under pandemien som ekstrem. Spesielt er dette tilfellet hos personer som av forskjellige årsaker er mye alene også i den normale hverdagen. Dette kan gjelde mennesker med fysiske eller psykiske utfordringer som gjør at de ikke er i stand til å gå ut av huset på egen hånd.

De dette dreier seg om, er folk som bor alene, som ikke har såkalte nærkontakter å forholde seg til, som av ulike årsaker ikke kjører bil, og som under pandemien har liten mulighet til å komme seg ut. Disse personene opplever isolasjonen og ensomheten som et økende problem, og enkelte sier rett ut at ensomheten er stor og vanskelig, så stor og vanskelig at det går på psyken løs.

Hvem har ansvar for denne gruppas psykiske helse? Har vi peiling på hvor mange hjemmeboende personer i Orkland som kan sies å være svært isolerte og ensomme i denne perioden? Hvordan kan vi få en oversikt?

Det er naturlig å peke på hjemmetjenesten. Men det er ikke slik at alle de personene dette gjelder, mottar tjenester fra hjemmetjenesten. Noen har hjemmesykepleie, noen har hjemmehjelp, enkelte har personlige assistenter, andre har ingen kommunale tjenester.

1. Hvordan skal vi finne dem?

2. Hvilke tiltak kan vi sette inn?

3. Kan hjemmetjenesten ha ansvar for kartlegging og å sette inn eventuelle tiltak i samarbeid med frivilligsentralene og eksempelvis Røde Kors?

4. Hvem skal ha ansvaret for at ensomhet og isolasjon bekjempes?

Dette er bakgrunnen for at jeg tar opp dette i Orkland kommunestyre. SV ber administrasjonen utarbeide et opplegg for kartlegging av personer som på grunn av pandemien og smittevernrestriksjonene er isolerte i hjemmene sine. Vi ber også administrasjonen ta kontakt med disse personene, kartlegge hvordan de har det og vurdere om de bør følges opp.

Arbeidet bør startes umiddelbart og avsluttes når normalt sosialt samkvem igjen er mulig.