Høringsuttalelse om pelsdyrerstatning

ST-debatt

Det var et vedtak som får store følger først og fremst for pelsdyrbøndene og deres familier, men også for innleid arbeidskraft, lokalsamfunn, leverandører og kommunene.

For få år siden omsatte de ca. 15 pelsdyrbøndene i Orkland pelsdyrskinn for rundt 40 millioner kroner. Dette er virksomheter i tilknytning til annet landbruk, annet arbeid eller virksomheter som drives som enenæring. Orkland Høyre mener regelverket for erstatning må utformes slik at pelsdyroppdretterne får kompensert de reelle tapene som oppstår som følge av Stortingets vedtak om nedleggelse av næringa.

En kompensasjon etter gjeldende forskrift fra Landbruks og Matdepartementet fra 27. november 2019 betyr at en norsk revefarm av gjennomsnittlig størrelse og uten bokførte verdier vil få en kompensasjon i størrelsesorden ca. 0,2 millioner kroner. En sammenlignbar minkfarm vil få i størrelsesorden ca. 1,2 millioner kroner. Regnskapsførere og andre med kunnskap om regnskap og verdifastsettelse vet at bokførte verdier i liten grad reflekterer reelle verdier og omtaler dette som helt meningsløst.

I 2019 gjennomførte Takst team AS som var engasjert av Norges Pelsdyralslag en takst av alle norske farmer basert på prinsippet om gjenanskaffelsesverdi. Takserte verdier sammenstilt med kompensasjon fra Staten etter gjeldende regelverk fra 27.11.2019 viste at revefarmer bare ville få kompensert 6-8 % av verdiene i forhold til takst.

Orkland Høyres mening er at erstatningsdelen i gjeldende forskrift er uhørt dårlig. Det samme gjorde politikerne på Stortinget som uavhengig av partitilhørighet den 11. februar 2020 ga klar beskjed om at veien videre skal være at pelsdyrbøndene sikres et rettferdig oppgjør etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det er et godt fundament for videre saksgang.

Orkland Høyre mener:

· I henhold til ekspropriasjonserstatningsloven, har bøndene krav på den høyeste av bruks-, salgs- eller gjenervervsverdi. Beregningene må tilpasses pelsdyrbøndenes spesielle bakgrunn og situasjon og slik at erstatningen beregnes som om det ikke foreligger et forbud mot hold av pelsdyr.

· Pelsdyrbønder som faller inn under loven må gis reell mulighet til å velge mellom enten:

Gjenanskaffelsesverdi på anlegg og utstyr baseres på taksering. Prinsippene for taksering må følge retningslinjene fra rundskriv M-3/2002 fra landbruksdepartementet ved konsesjonsbehandling. Her står: «Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi på en bygning svarer til antatt nyanleggskostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen av nyanleggskostnaden bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning.» Bruksverdi. Stortingets føringer fra 11. februar 2020 om å beregne bruksverdi må videreføres. I beregningene bør skinnpriser i en 10-årsperiode frem til 2018 legges til grunn. Arbeidsforbruk i samsvar med moderne farmdrift legges til grunn.

· Kapasitet. Ved beregning av henholdsvis gjenanskaffelsesverdi og bruksverdi må den enkelte farms kapasitet for produksjon i henhold i samsvar med gjeldende versjon «Forskrift for hold av pelsdyr», legges til grunn. Dette med henvisning til Ekspropriasjonserstatningslova §6, der den objektive bruksverdien beregnes på bakgrunn av påregnelig utnyttelse av anlegget.

· Spørsmålet om beskatning er også et tema i denne spesielle saken som går på lovforbud. For pelsdyrbøndene er det avgjørende at ikke store deler av kompensasjonen må tilbakebetales som skatt. Dette må tas inn i lovteksten. Mange pelsdyrbønder er i en situasjon der større reinvestering i liknende virksomhet ikke er mulig og som medfører personbeskatning med svært høye satser. Dette vil frata dem verdier bygd opp gjennom generasjoner og begrense muligheten til omstilling. Derfor er det viktig at erstatningen blir fritatt for beskatning, på linje med skogvern under Naturmangfoldloven.

Orkland Høyre ser positivt på at Stortinget vil videreføre øvrige ordninger tilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift.

Omstillingsmidler gjennom Innovasjon Norge er et viktig virkemiddel for å gi de berørte næringsutøverne mulighet til å komme i gang med ny og annen inntektsbringende virksomhet. Orkland Høyre anser at det er viktig at potten til omstillingsmidler ikke er begrenset til 95 millioner kroner slik som i dag, men at det tas inn i lovarbeidet at pottens størrelse kan heves ved behov. Det vil bryte med prinsipp om likebehandling om de siste søkerne som omfattes av ordningen ikke vil kunne få midler fordi potten er tom.

Gjennomføring av videre arbeid med lovhjemmel og avvikling må fra myndighetenes side legges opp slik at det så langt som mulig sikrer likebehandling og forutberegnelighet og at det unngås at en stor mengde saker havner i rettssystemet.

Felleseide anlegg og utstyr med pelsdyrspesifikke funksjoner som ikke vil være realiserbart som følge av avviklingen bør kompenseres.

Statsforvaltning og kommuner som får ekstra kostnader som følge av vedtaket om avvikling bør tilføres ekstra ressurser og midler i forhold til dette.