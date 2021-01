Heim Arbeiderparti har ikke brutt valgløfter

ST-debatt

2021 er så vidt i gang, og første formannskapsmøte er overstått. Nok et møte med høy temperatur og heftige diskusjoner. Ikke uventet ble rådmannens forslag om nedleggelse av barnehager en av sakene som skapte mest debatt. Noe som er helt naturlig, og på sin plass. Det er ikke enkelt å gjøre slike valg. Det er flere som blir rammet av det, og kutt i tjenester er ikke noe vi ønsker. De fleste fikk vel med seg den økonomiske situasjonen til Heim kommune ifb med budsjettprosessen på tampen av fjoråret. Kommunestyret påla rådmann å spare 20 millioner kroner, etter at politikerne selv hadde skrapt sammen litt over 20 millioner på blant annet høyst usikre inntekter. Vi ba også konkret om at rådmann skulle se på blant annet barnehagestrukturen i kommunen.

Barnehagene drives i dag for uøkonomisk, og med synkende barnetall og dårlige utsikter for økning i nærmeste fremtid, kom det ikke som noe sjokk at dette ble et faktum. Rådmann har gjort jobben sin, og allerede to uker i det nye året legges det frem innsparingstiltak innen barnehagesektoren. Har vi noe annet valg enn å gå fort det? Slik jeg ser det, har vi ikke det, dessverre. Det handler ikke om å ødelegge tilbud i grendene. Det handler om å få kommunen på beina til å møte fremtidens utfordringer. Og slik det er nå, må vi forvente at vi må stå på egne bein framover. Dagens regjering spiller ikke på lag med landets distriktskommuner.

Heim arbeiderparti har ikke brutt noen valgløfter! Ja, vi gikk til valg på å ikke røre skolestrukturen. Når det gjelder barnehagene, sier vi at vi skal ha gode og desentraliserte barnehager i hele kommunen. Om vedtaket vi gjorde i dag, fortsatt står seg etter kommunestyret neste torsdag, har Heim arbeiderparti fortsatt ikke brutt valgløfter, og kommunen har gode og desentraliserte barnehager. Heim Arbeiderparti er opptatt av barn og unge, og ønsker blant annet å se på muligheter for heldagsskole på sikt, hvor SFO-tilbud, leksehjelp og skolemåltid er vesentlige punkter. Vi er også opptatt av økt samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole, for å sikre gode overganger og et helhetlig utdanningsløp. Heim kommune har i løpet av året kommet i gang med familiens hus, både på Kyrksæterøra og Liabø, med tjenester som skal sikre barn og unges utvikling og rettigheter. Vi er på god vei, og tenker tverrfaglig til det beste for barnet. Selv om vi pr. nå ser at vi ikke har andre valg enn å endre på barnehagestrukturen, har vi fortsatt gode tjenestetilbud å tilby våre barn. Vi har gode barnehager med høy kompetanse som vil ivareta våre håpefulle Heimværinger på en meget god måte. Og det skal Heim AP bidra politisk med, slik at vi fortsetter å jobbe for barn og unge også i fremtiden.

Marit Liabø Sandvik, Heim Arbeiderparti