ST-kvartalet og sentrum - overtramp mot naboene

ST-debatt

Det ser den som vil sette seg inn i naboklagene.

Nå skal Ap lage en sentrumsplan som muligens kan hindre nye knefall for kortsiktig profitt. Partner Sp har imidlertid helt andre planer på Orkanger.

ST-kvartalet først

Eierne av Apotekgården er overkjørt sammen med Orkdal Janitsjar, som eier Korpshuset. Utbygger gadd ikke en gang kommentere innspill fra beboere i Hjørnegården. Ap og Sp har:

- brutt vedtatte retningslinjer for utbygging i den mest følsomme delen av Orkanger sentrum

- redusert folks mulighet til informasjon og påvirkning for å tekkes utbygger

- summarisk og taust avvist grundige naboklager i Hovedutvalg forvaltning

Beklager, men…

Klagene viser at en innfløkt prosess har produsert misforståelser, uklarheter og skadevirkninger det er umulig å reparere. Det var som ventet. Rådmannen erkjenner flere uheldige omstendigheter, men ikke nok til å åpne for ny behandling basert på et bedre saksgrunnlag. Ett eksempel av mange: Rådmannen beklager at «vurdering av områdets kulturhistoriske bygningsverdier ikke inngikk i planforslaget da det gikk ut på høring. Det ville gitt andre høringsparter, inkludert klagere, bedre mulighet til medvirkning.»

Utbygger med makt

Det du leste nå er alvorlig - og om ikke direkte lovstridig, er det i beste fall i strid med de verdiene Orkland kommune har vedtatt. Samtidig lot kommunen en utbygger med tunnelsyn på egen tomt lage en plan for et helt område. I en slik situasjon risikerer vi at utbyggeren legger begrensninger på naboene for å øke verdien på sitt eget bygg. Akkurat det kan ha skjedd.



Bare Småbylista ville ha fysiske folkemøter før saken gikk ut på høring i vår. Bare FrP støttet Småbylista nå i januar da klagene kom til behandling. De fleste som bestemmer over Orkanger sentrum virker dessverre uinteressert i Orkanger sentrum. Ap med sine «17 brennende hjerter for Orkanger» har så langt stemt nei til alle tiltak som kan styrke sentrum, også de som praktisk talt er gratis.

Ap sitt ønske for Orkanger

Men kanskje er det håp. Orkland Ap gikk nemlig til valg på følgende i 2019: «Vi ønsker en helhetlig sentrumsplan for Orkanger, hvor dagens handelsgate danner tyngdepunktet og utvikles som levende og attraktiv bykjerne.»

Solid kunnskap viser at det lønner seg å lage byer med korte avstander og minst mulig behov for bil. Det vil si å bygge tilbud innenfra. Det gir flere møtesteder, økt trivsel, mer bolyst, bedre miljø og mer aldersvennlige omgivelser – kort sagt; økt attraktivitet.

Sp sin drøm om Burger King

Orkanger er ikke slik. Så langt har vi laget en kald, fragmentert by skjemmet av massiv, intern biltrafikk som bare øker. Hovedutvalg forvaltning drøftet den kommende sentrumsplanen på siste møte. Mens Ap sier at partiet vil satse på sentrumsgata, står ordførerpartiet Sp til høyre for FrP i spørsmål om byutvikling. Senterpartiet argumenterer for å spre handel og kontor langt utenfor sentrum og tror at Burger King på Laksøra vil gjøre Orkland til en mer attraktiv kommune. Markedet skal få herje fritt.

Statens Hus og Laksøra

Arealbruk er et viktig men krevende politikkområde. Her vil økonomiske interesser alltid utfordre fellesskapets regler og planer fordi lobby kan gi enorme gevinster. Valgene vi gjør innen arealbruk har store samfunnsmessige følger, men uopprettelig skade er ofte vanskelig å se før det er for seint. Politikere som velger lettvintheter framfor kunnskap løper derfor liten politisk risiko.

Orkanger må utvikles slik at det blir lettere å sette fra seg bilen ett sted for å gå mellom tilbud. Da er det for eksempel nødvendig at Coop bygger ut Statens Hus-tomta før det kommer vanlig handel på Laksøra. Folk vil gå mellom Statens Hus-tomta og Amfi, men de vil kjøre mellom Laksøra og Amfi. Så enkelt og så vanskelig er det.