Utbyggerens pengemaskin

ST-debatt

Bygget skal romme en blanding av forretning og boliger i første etasje ut mot gata. Resten av bygget vil få mellom 30 og 40 leiligheter og bli en gigant i utstrekning, bredde og høyde midt i et bevaringsverdig toogenhalvetasjers trehusrekke.

Det nye bygget vil bli dobbelt så høyt som dagens ST-bygg og 60 meter langt. Rådmannen innrømmer i sakspapirene til andre gangs behandling i Forvaltningsutvalget: «Rådmannen legger til grunn at det i denne saken er lagt større vekt på fortetting og tilrettelegging for næringsutvikling, enn tilpassing til omkringliggende bebyggelse.» (side 3 under Rådmannens vurdering.)

Tegningene som vises i planbeskrivelsen er veldig detaljerte, men kun gjennom bittesmå tegninger av bygget og nabohusene. Forholdet til nabohuset apotekergården er kamuflert ved å vise kun en liten del av bygget, og vinduer og andre detaljer på apotekergården er ikke gjengitt, slik at det er vanskelig å se for seg den reelle høydeforskjellen og volumforskjellen. Det er ikke noen tegninger eller snitt av bygget sett fra nord, fra barneskolen. Forholdet til de andre bygningene rundt er også tonet ned og nøytralisert. Snitt-tegningen som angir forholdet til bebyggelsen på motsatt side av Orkdalsveien er også nedskalert.

Tegningene er generelt så små at det kan være vanskelig å få med seg høydeforskjellen.

Mot J.O. Rømmesmos vei vil bygget få fire etasjer. Planen åpner for bebyggelse som er maks 15,5 meter høy. Dagens ST-bygning har en høyde på 6,8 meter målt fra nivå Orkdalsveien eller fortau. Ny bygning er tillatt med høyde på 12 meter mot Orkdalsveien og 15,5 meter mot J.O. Rømmesmos vei. Denne byggehøyden er det dobbelte av nabobygningene.

Dette blir en massiv bygning som vil ødelegge inntrykket av en sammenhengende husrekke og småbypreget i Orkdalsveien. Høyden på 15,5 meter skal måles fra J.O. Rømmesmos vei. Det er ingen klar henvisning til hvor denne høyden skal måles fra. På snitt-tegning er anført en høydeforskjell på 1,45 meter mellom innkjøring til korpshuset og Orkdalsveien. Bygningen kan derfor bli heile 16 meter høy mot naboene mot sør og vest.

Kotehøyden for bygget er ikke oppgitt. Bare høyden fra fortau i Orkdalsveien og J.O. Rømmesmos vei. Høyden i J.O. Rømmesmos vei er uklar da det er stor differanse mellom hvor man måler høyden.

Vakkert blir det ikke.

Denne kolossen vil ta utsikt og kveldssola fra de lavere etasjene i Hjørnegården. Protesten fra beboere i Hjørnegården er avvist, samt påpekningen av en rekke saksbehandlingsfeil, fra blant andre advokat Jon Reidar Aae som eier apotekergården.

For å passe inn i den tradisjonelle trehusbebyggelsen i Orkdalsveien på Orkanger er en god løsning å bygge ut kvartalet med lav bebyggelse med saltak ut mot gata for å videreføre områdets særpreg. Isteden vil det nye bygget i ST-kvartalet bli en koloss som skyggelegger naboeiendommer, tar sol og utsikt fra naboer og bryter fullstendig med områdets tradisjonelle byggestil og husrekke. Vakkert blir det ikke. I planbeskrivelsen pkt. 5.5 står det: «Stedets karakter vil endres noe».

Det er veldig, veldig forsiktig uttrykt.

Etter klagen til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er det opp til Statsforvalteren å stanse dette prosjektet.