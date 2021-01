Rovdyrvarsling og sabotasje

ST-debatt

Dette er en sterk påstand som krever et tilsvar som sier litt om hvorfor noen ikke ønsker å gi informasjon om observasjoner videre til myndighetene, og en oppklaring av forskjellen på oppfordring og plikt.

Det er korrekt at dagens rovdyrpolitikk kommer av rovdyrforliket som ble vedtatt av et flertall på Stortinget i 2011, der Miljøpartiet De Grønne dessverre ikke var representert da forliket ble vedtatt. Denne politikken er det Rovviltnemndene som skal utøve i de ulike regionene. De har ansvar for å utarbeide de regionale forvaltningsplanene, og har i tillegg ansvaret for å prioritere forebyggende og konfliktdempende virkemidler. De har også ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimene for rovvilt i regionen. Rovviltnemndene i Norge har derfor et todelt mandat, både å sikre levedyktige bestander av rovvilt og å sikre betingelsene for beitenæring i Norge, da med mål om minst mulig konflikt.

Et viktig poeng er at Rovviltnemndenes medlemmer utgår fra de nye fylkestingene etter valget og er oppnevnt for valgperioden. Rovviltnemndene skal derfor ha en sammensetning som er representativ for befolkningen, et viktig demokratisk prinsipp. Men siden nemndene er politisk utnevnt så vil flertallet der gjenspeile flertallet i fylkestinget, og ikke alle partier vil være medlemmer.

Resultatet av den politiske sammensetningen er da at medlemmenes politiske standpunkter og holdninger i stor grad påvirker arbeidet i regionene. Dette har i flere omganger ført til spørsmål om nemndene er habile til å gjennomføre sitt todelte mandat, og flere naturvernorganisasjoner har kritisert at nemndene har tydelig prioritert beitenæringa framfor en bærekraftig forvaltning av rovviltet. Dette har bidratt til polariseringen av rovviltpolitikken i Norge, og MDG mener derfor at rovviltnemndene bør avvikles i den formen de har i dag.

Polariseringen og konfliktnivået i rovviltdebatten er høy, og er et resultat av at den politikken man fører i dag ikke fungerer. Når flere mener man ikke skal følge oppfordringen om å melde fra om observasjoner, bunner dette i en mistillit til at Rovviltnemndene faktisk jobber etter det todelte mandatet, som også skal sikre levedyktige bestander av rovvilt.

Oppfordringen om å melde inn observasjoner er ikke en plikt, men en frivillig deltakelse i overvåkningen av rovvilt. For at denne dugnaden skal fungere så krever det at man har tillit til at de som mottar disse observasjonene faktisk ivaretar ansvaret om å forvalte rovviltet, og ikke ensidig bruker disse dataene til å gjennomføre den andre delen av mandatet, nemlig å sikre beitenæringa. Det er derfor uheldig at en samfunnsaktør som avisa Sør-Trøndelag ikke klarer å ta til seg dette aspektet når man kaller oppfordring om ikke å melde inn observasjoner for sabotasje. Mange av de som ønsker at rovviltet skal ha en plass i norsk natur, slik man har vedtatt i rovdyrforliket, har fått lav tillit til at den vedtatte politikken blir gjennomført. De som da velger å ikke følge oppfordringen om å melde inn spor og observasjoner har da ikke et ønske om å delta på en dugnad som oppleves å bidra til en desimering av rovdyr i Norge.

Miljøpartiet De Grønne ønsker også en beitenæring uten store tap til rovdyr og bærekraftige bestander av rovvilt i Norge, men det krever en faglig forankring og ikke at rovviltnemndene politiserer rovdyrforvaltninga. Fem av åtte rovviltnemnder har i dag leder fra Senterpartiet, som bl.a. vil fjerne ulvesonen helt.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å sikre at forvaltningen av Stortingets vedtatte rovviltpolitikk forholder seg til naturmangfoldloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bernkonvensjonen. I dag har rovviltnemndene blitt en arena for politiske omkamper, og resultatet er mer polarisering og hardere debatt. Vi ønsker å utrede hvordan forvaltningen av norske rovviltbestander kan organiseres bedre, med mål om å sikre levedyktige bestander av alle rovdyr, minst mulig tap av beitedyr, minst mulig konflikt og høyest mulig tillit lokalt.

Fram til at tilliten til de som forvalter rovviltet er tilbake, så vil nok deltakelsen i dugnaden være lav fra de som ønsker rovdyr i norsk natur.