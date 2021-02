Slett saksbehandling

ST-debatt





Fylkesmannen (nå statsforvalteren) skriver i brev til Orkland kommune 6. juni 2020: «…vi vil imidlertid peke på det uheldige med svalganger ut mot Orkdalsveien, som er hovedgata på Orkanger. Erfaringsmessig har fasader med svalgangsløsninger lite aktivitet, virker «døde» og bidrar i liten grad med liv i gata. Vanligvis er svalganger en løsning vi forbinder med bakgårder. Slik vil vi klart fraråde kommunen å åpne for svalganger ut mot Orkdalsveien da dette vil svekke områdets og gatas bymessige kvaliteter.»

Med svalganger i første etasje blir bygget fra andre etasje og oppover bredere med større boligflate. Større boligflate gir større inntekter ved salg av boliger for utbyggeren.

Saksbehandlingsfeil

I sin avviste klage skriver Orkdal Janitsjar som eier bygget på baksida av ST-bygget:

«Vi sitter igjen med inntrykk av at planprosessen har vært lagt opp for å sikre minst mulig deltakelse fra naboer eller andre som kan «stikke kjepper» i hjulene for en stor og ressurssterk utbygger. Våre interesser er konsekvent ignorert. Covid-19 har medført mindre mulighet for fysiske møter og deltakelse. … Det er særlig viktig at alt blir formidlet til alle parter – også naboer - i en slik form at det er mulig å forholde seg til det». Hovedutvalg Forvaltning behandlet saken i et lukket møte på nett ved første gangs behandling. Det hjelper heller ikke på åpenheten at Arbeiderpartiet holdt et digitalt møte om saken for sine medlemmer.

«Plandokumentene, og dokumenter vi har fått tilgang til bærer preg av at det allerede på et tidlig tidspunkt var bestemt hva som skulle bygges på denne tomta, og at denne tomta skulle prioritertes langt høyere enn naboeiendommene… Dette er spesielt kritikkverdig når vi som er nærmeste nabo ikke har fått tilsendt de dokumenter som kunne satt oss i stand til å ivareta våre interesser underveis i planprosessen.» ST-tomta gjøres utbyggingsklar nå, og kommunen pålegger naboeiendommene detaljregulering før en eventuell fortetting eller annen type utbygging kan skje.

Ifølge Plan- og bygningsloven § 12-8 skal forslagsstiller «alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske media. Klagene fra advokat Jon Reidar Aae som eier nabohuset Apotekergården og Orkdal Janitsjar går hovedsakelig på en rekke saksbehandlingsfeil, som alle er avvist av kommunen, både av administrasjonen og Hovedutvalg forvaltning.

Nå er det opp til Statsforvalteren å stanse og få rettet opp dette prosjektet.

Ap stemte for at bygget skulle ha tre etasjer da saken ble behandlet i Orkdal kommunestyre for to år siden, men nå er Ap en del av flertallet i Orkland og støtter flertallets godkjenning av utbyggerens planer.