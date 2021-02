Gruvehistorien på Løkken Verk

ST-debatt

Etter min mening har vi ikke vært bevisst på hva Løkken-feltet, eller riktigere sagt gruvevirksomheten på Løkken Verk har betydd for Trøndelag og Norge opp gjennom flere århundrer.

Gruvevirksomheten på Løkken Verk varte i 333 år, fra 1654 til 1987. Nøyaktig like mange år som det var gruvevirksomhet på Røros og på Kongsberg. Røros og Kongsberg har klart å utnytte fakta om virksomheten på en helt annen måte enn Løkken har klart. Ikke en gang har vi klart å fortelle historien om at det er uttatt mere sølv fra Løkken-feltet enn det var fra gruvevirksomheten på Kongsberg. Ikke har vi fått fortalt at det var tatt ut omtrent like mye kobber i Løkken-feltet som det var på Røros. Vi har visualisert at svovelproduksjonen i Løkken-feltet var meget viktig for krigsindustrien i Tyskland under 2. verdenskrig.

Vi har ikke klart å fortelle hvor viktig gruvevirksomheten var i de harde 1930 - årene, da Norge var et av verdens fattigeste land, da lokalbefolkningen i Orkdalsføret hadde arbeid i motsetning til mange andre områder i Norge. Lokalbefolkningen hadde arbeid og inntekt. Oversikten over registrerte motorkjøretøy i 1930 - årene viser at Løkken-området hadde størst kjøretøytetthet i hele landet i forhold til befolkningen. Ikke har vi klart å viderefortelle at gruveselskapet betalte alt av kommuneskatt til Meldal kommune utover 1950-årene. Det var ikke kommuneskatt for innbyggerne i Meldal kommune på den tiden. I tillegg kostet gruveselskapet drift av skoler, delvis holdt de også skolebyggene. Gruveselskapet eide kirken (kapellet) og driftet denne gjennom flere 10-årsperioder. Arbeidsfolket fikk hus og leiligheter til en svært rimelig penge og gruveselskapet kostet alt i forbindelse med veivedlikehold sommer som vinter. Egen renovasjon ble tidlig etablert, gatelys montert, driftet kino tre kvelder i uka, driftet eget legekontor, med fødestue, egen sykebil, eget begravelsesbyrå med bårebil, eget gartneri, eget brannvesen og sist men ikke minst sørget for julegran med masse lys både i sentrum av Løkken Verk og i Bjørnli. Subsidierte sterkt driften av privatselskapet Løkken Bussruter som betjent hele Meldal kommune med veldig tette ruter. Mye mer kunne sikkert også nevnes. Stort sett kan jeg med en viss stolthet si at uten historien om gruvevirksomheten på Løkken Verk ville historieboka om orkladalføret stort sett bare ha bestått av to permer.

Jeg vil i avslutningen her si min mening om å ta vare på gruvetårnene på Løkken Verk. Som eneste sted i verden kan en ennå følge utviklingen av gruveindustrien gjennom flere århundrer. Først ved å fremvise Gammelgruva og inngangspartiet der, videre Gammelgruvtårnet med tilhørende heishus som viser tidlig industrialisering av virksomheten, deretter senere industrialisering gjennom Wallenbergtårnet og sist men ikke minst gjennom Astrup sjakttårn som viser helt moderne industrivirksomhet. Alt dette er viktig historie som vi nå i fellesskap må kjempe for at blir tatt vare på. Jeg har fått tak i ett nyss om at Bergvesenet har visse planer om sanering av noe av dette. I mine øyne og ører vil det utløse krigstilstand!