Når du kjøper et kunstverk, kjøper du ikke bare en gjenstand

ST-debatt

Jeg oppfordrer herved alle som synes at kunstnere er fullstendig unyttige til å prøve å komme seg gjennom en lockdown og karantene uten å i det hele tatt benytte seg av musikk, bøker, poesi, film, tv-serier, maleri (og andre former for billedkunst) og spill.

Hvis du er en av mange som har fått dilla på puslespill nå som du tilbringer mer tid hjemme, må du huske at det er en kunstner som har laget bildet på puslespillet du legger. Jeg ser at fargeleggingsbøker for voksne selger som aldri før, det samme gjelder brettspill. Hvem tror du har laget illustrasjonene?

Jeg har alltid vært glad i å jobbe med hendene, bruke fantasien. Det å skape noe. Jeg bestemte meg tidlig for å bli kunstner. Som ung lurte jeg aldri på hva jeg skulle studere eller hva jeg skulle bli, – jeg opplevde det på et vis aldri som et valg, for meg fantes det ingen aktuelle alternativ.

Mange slutter å tegne i barndommen eller ungdommen. Jeg for min del gikk vel mer over fra tegning til maling etter hvert, men jeg jobber fremdeles med begge delene. Jeg er billedkunstner på heltid.

Jeg har nok alltid vært over gjennomsnittlig glad i kunst og kultur. Jeg kommer fra en familie med mange lesehester og kan ikke tenke meg en dag uten å lese i en bok. Jeg greier knapt å forestille meg hvordan det må være å bo i et hjem uten minst en vegg med bokhyller.

For meg er et hjem uten bøker eller et hjem uten bilder på veggene tomt og nakent. Når jeg leser en bok som virkelig fenger meg kan jeg bli helt opphengt i en setning eller et avsnitt fordi det er spesielt morsomt, rørende eller bare fantastisk skrevet. Jeg plager ofte omgivelsene med å lese høyt fordi jeg bare må dele opplevelsen med dem.

Når jeg tegner og maler er jeg avhengig av musikk, det må være musikk som passer til det jeg jobber med, noe som passer til den stemningen jeg prøver å skape der og da. Når jeg kjører bil langt er det musikk med mer fart og tempo som gjelder. Alt til sitt bruk rett og slett.

Jeg er en slik person som opplever det aller meste med øynene.

Samboeren kan bare sitte i ro og lytte på musikk med øynene lukket. Det er helt umulig for min del. Jeg må gjøre noe. Vi bruker musikk på forskjellige måter. Når jeg er på en konsert ser jeg på konserten like mye som jeg hører på den.

Jeg har ofte ønsket meg et ekstra par øyne, for å få med meg absolutt alt som skjer på scenen, både når jeg er på konserter, teater og danseforestillinger. Det er jo så mange detaljer å ta inn over alt. Alt fra ansiktsuttrykk til antrekk, kroppsspråk, kulisser, effekter på scenen og jeg vet ikke hva. Av og til kan jeg bli så fascinert, trollbundet og opphengt i å følge med på en person på scenen at jeg går glipp av noe viktig et annet sted.

Jeg synes kunst og håndverk er undervurdert. Jeg tror det skyldes at folk ikke ser arbeidet som ligger bak. Dette gjelder spesielt oss skapende kunstnere, altså forfattere, billedkunstnere, skulptører, komponister – alle vi som skaper åndsverk. I noen tilfeller er det viktig å skille mellom skapende og utøvende kunst. Utøvende kunstnere er de som framfører eller tolker et kunstverk. Slik som skuespillere, musikere, sangere og dansere.

Egentlig så bør man ikke kun regne rene arbeidstimer når det er snakk om å lage kunst. La oss si det tar 50 timer å skape et verk. Da bør man samtidig huske at det ofte har tatt mye lenge tid – kanskje noen år – med opplevelser, erfaringer, smerte og refleksjon som skulle til for å komme frem til det punktet der kunstneren kunne skape dette verket.

Når du kjøper et kunstverk kjøper du ikke bare en gjenstand. Du kjøper hundrevis av timer med eksperimentering, feil og tabber. Du kjøper dager, uker og måneder med frustrasjon, men også øyeblikk av ren lykke.

Du kjøper ikke bare en gjenstand, du kjøper en liten bit av noens hjerte, en del av sjelen deres, et øyeblikk av livet til noen.

Men viktigst av alt så kjøper du faktisk tid. Ditt kjøp gir kunstneren mer tid til å skape og jobbe med det vedkommende brenner for. Tid til å skape ny kunst som igjen kan gi deg fantastiske opplevelser.