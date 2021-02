Bussholdeplassen ved sykehuset

ST-debatt

Pensjonistpartiet har vært på hugget flere ganger om at ikke bussen kjører innom bussholdeplassen på Orkdal sjukehus. Snakket med ATB i dag om dette, og de opplyser at det er plassproblemer ved området der bussen skal stoppe ved sykehuset, og det skyldes reguleringsplan fra eier av sykehusbygget for mer tilrettelegging av parkeringsplassene! Etter min mening burde dette være en kurant sak å få ordnet opp med Orkland kommune, og få på plass!

Det er greit med bestillingsdrosje. Men uansett blir dette en ulempe for dem som kanskje er avhengig av hjelpemidler som krykker/rullator som benyttes under reisen, når det blir en ekstra av-/påstigning!

Men en fordel er det at de blir kjørt helt inn til sykehusporten da!