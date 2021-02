Coop - for lite mitt

ST-debatt

Jeg fikk akkurat inn en mail med en skrytevideo om mitt kjøpeutbytte. Jeg ble nesten provosert. Coop Nordvest står fram hvert år og er såre fornøyd med at man har utbetalt rekordutbytte, senest i avisa 04.02.21. I artikkelen står det: «Kjøpeutbyttet hos Coop er på en prosent». Det er en sannhet med visse modifikasjoner. Hadde det stått Coop Nordvest er det riktig, men for Coop Midt-Norge er utbyttet 2%. De har t.o.m. i store helsides annonser meddelt at kjøpeutbyttet også for 2021 blir 2%. Journalisten burde ha stilt et oppfølgingsspørsmål om når utbyttet i Coop Nordvest blir 2% igjen?

Det var nok først under Coop Skaun sine fusjonsforhandlinger at vi medlemmer fikk en oppvåkning. Hovedargumentet, ifølge media, så valgte Coop Skaun å fusjonere med Coop Midt-Norge og ikke Coop Nordvest pga. kjøpeutbyttet. Jeg husker at Coop Orkla brukte som argumentasjon for å redusere utbyttet fra 2% til 1%, var at man hadde hatt noen dårlige år, men at utbyttet ville bli økt igjen når man har fått normalisert drifta. Tiden går fort, og jeg blir ikke forundret over om det er mer enn 10 år siden utbyttet ble satt ned. I mellomtiden har Coop Orkla fusjonert med Coop Vest. Da fikk «samvirkelaget» vårt over 5 milliarder i omsetning. Etter en periode med fusjonskostnader, skulle man nå tro at drifta nå går på skinner.

Bor man i Børsa så får man 1% utbytte, mens naboen noen km unna i Skaun får 2%. Er eneste løsning at vi ber Coop Midt-Norge komme på fusjonsforhandlinger?