Om sabotasje, engasjerte redaktører og oppfordring til sivil ulydighet

ST-debatt

Bergs svar kan ikke få stå uimotsagt da det både inneholder faktafeil i tillegg til at påstandene som settes fram er farlig og polariserende.

Det hele startet med lederartikkelen i avisa Sør-Trøndelag, der det kommenteres at sosiale medier brukes til å oppfordre til å ikke melde fra om observasjoner av rovvilt. I den tro at jo flere observasjoner, desto flere dyr blir tatt. Det behøver ikke å være riktig.

Rovdyrforliket ble vedtatt av Stortinget i 2011. Stortinget er vårt øverste folkevalgte organ, det representerer folket og demokratiet vårt. Videre er det også riktig at rovviltnemndenes sammensetning gjenspeiler den politiske sammensetningen i fylkestinget, igjen også som et resultat av folkevilje. Det som er farlig her er at styrelederen i MdG mener det indirekte er uheldig, og beklager at MdG dessverre ikke var en del av prosessen i Stortinget. Skal en da plutselig bryte med det demokratiske prinsippet, bare fordi at Mdg ikke har stor nok oppslutning?

Berg hevder videre at som et resultat av sammensetningen vil holdningen og politiske meninger fra representanter i nemndene påvirke arbeidet i regionene. Dette er en farlig påstand som ikke medfører riktighet. Det blir ikke ført politikk i rovviltnemndene. Rovviltnemnda utøver sitt arbeid på grunnlag av innhentet kunnskap, ikke ut fra politisk ståsted. Det mest sentrale kunnskapsgrunnlaget er Rovbasen som inneholder fakta og observasjoner av rovdyr. Desto mer og flere riktige fakta og observasjoner som ligger i basen desto større kunnskapsgrunnlag har nemnda for å utøve sitt mandat på en god måte.

Flere forskjellige uavhengige kriterier for registrering av funn i basen kompliserer bildet. Over flere år har rovviltregion 6 hatt utfordringer med å oppnå bestandsmålet på bjørn samtidig som det er utfordringer rundt binner utenfor forvaltningsområdet. Rapporten fra «bjørneprosjektet» (Brunbjørnens arealbehov og betydningen av svensk forvaltning for bestandsutviklingen i Region 6) offentliggjøres i midten av februar 2021, og vil forhåpentligvis kunne svare på hva som er årsakene til at målet ikke er oppnådd, og hva forvaltningen eventuelt kan gjøre med dette. Med denne rapporten vil rovviltnemnda ha mer kunnskap som skal benyttes i neste rullering av forvaltningsplanen, som sist ble rullert i 2018. Er dette arbeidet politikk?

Til slutt; jeg vil berømme lederen i avisa ST som tar opp dette viktige temaet og som peker på en viktig del av vårt velfungerende demokrati. Rapportering av funn vil styrke vårt kunnskapsgrunnlag om hvordan vi kan utøve rovdyrforliket, i takt med demokratiske prinsipper og vedtak gjort i vårt øverste folkevalgte organ. MDG vil overlate denne viktige jobben til byråkratiet, jeg mener dette bør gjøres der den hører hjemme – nær folk valgt av folket.