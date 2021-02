Bilpolitikken i Orkland kommune

ST-debatt

Videre understreker jeg at denne saken gjelder hjemmesykepleien. Det er reaksjoner internt i hjemmesykepleien over det som skjer og har skjedd. Gjennom en årrekke har det vært satt fokus på hjemmesykepleien, effektiviteten har vært under lupen lenge, og stoppeklokkemetoden har vært i bruk. Medarbeiderne i hjemmesykepleien har vært i fokus lenge. For kort tid til hver bruker har dette resultert i.

Fremkommelighet er et veldig viktig spørsmål i denne sammenheng. Da er det veldig viktig at de råder over verktøy som duger. Bilen er et overordentlig viktig verktøy i denne sammenheng. At det kan være spørsmål om bilen skal ha drift på alle fire hjul eller ikke hører i dag ikke med i diskusjonen etter min mening. Det er en selvfølge.

Fra 1970 til 2000 var jeg ansvarlig for bilpolitikken i Sør-Trøndelag Kraftselskap, fra 1997 heter selskapet TrønderEnergi. Jeg mener at jeg uttaler meg om dette ut fra noe erfaring. Da jeg fikk dette ansvarsområdet benyttet jeg meg av den kunnskap som en onkel av meg i Meldal satt inne med, han drev drosje- og lastebiltransport i Meldal. Han overtok og drev videre den virksomheten etter sin far. Videre har jeg skaffet meg noe kunnskap gjennom å ha kjørt drosje i Meldal de siste 15 årene.

Mitt råd til bilansvarlig i Orkland kommune er å forespørre drosjesentralene i kommunen om hvilke egenskaper som er viktig. Drosjesentralene kan topografien i sine områder, de kan faktisk hver meter av både offentlig og private veier i sitt område. Gi hjemmesykepleien det beste verktøyet.

Det er slike spørsmål som skaper irritasjon, som skaper unødig stress og det brukes tid på, tid som skulle ha kommet brukerne til gode.

Kanskje det er i administrasjonen av bilpolitikken stoppeklokka skulle ha vært i bruk.

Jeg mener videre at jeg vet mye om lønnsomhet i spørsmålet om å leie eller å eie bilparken, svaret er mangesidig, bare spør om råd, min konsulenttjeneste vil være gratis.