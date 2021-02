Kommunereformen - tvil og tro

ST-debatt

Etter første års erfaring er jeg blitt mer og mer i tvil, kan hende at jeg tok helt feil i utgangspunktet. Jeg skal her forsøke å forklare hvorfor jeg er blitt tviler.

Kommunestyret domineres av orkdalinger, til tross for at mange representanter opprinnelig kommer fra Meldal. Representantene innehar for liten kunnskap om områder utenfor sine gamle kommunegrenser og blir i stor grad bare statister i saksbehandlingen. Jeg har ikke noen vanskelighet i å forstå at mange saker vil dreie seg om Orkanger, det desidert største tettstedet i storkommunen. Fra Orkanger kommer også mange flinke kommunestyrepolitikere.

Og du verden så flinke de er til å fremsnakke og å profilere Orkanger i alle sammenhenger. Av referater i lokalpressen dominerer Orkanger-representantene og saker som dreier seg om Orkanger. Det er viktig for alle at storkommunen er mer enn Orkanger. Senterpartiet fokuserer nasjonalt i stor grad på sentraliseringen som skjer, og dette bør Senterpartiet også praktisere lokalt. For å være ekstra lite høflig så tør jeg samtidig å påstå at Arbeiderpartiet virker for å ha blitt døvstumme.

Så til sakens kjerne, hvorfor jeg er blitt tviler til storkommunen.

For det første var det en tabbe at ikke Meldals befolkning fikk sagt sin mening om saken gjennom en folkeavstemning. Den ringerunden som ble gjennomført var utilstrekkelig.

Omplasseringen av kommunalt ansatte fra Meldal rådhus er i ferd med å ta livet av sentrumsområdet i Meldal. Så vidt meg bekjent er det ikke gjennomført noen konsekvensanalyse for sentrumets fremtid.

Omplassering av kommunalt ansatte ved uteavdelingen på Løkken Verk er med på å redusere aktiviteten på stedet.

Alt i alt er dette med på å øke biltrafikken opp og ned Orkladalføret sterkt. Miljømessig helt ulogisk.

Etter mye om og men startet byggearbeidet med nytt helsetun i Meldal. Dette er positivt i seg selv, men får vi det helsetunet vi ønsker oss? Driftsmodellen som er vedtatt for nye Meldal Helsetun er ikke den jeg kunne ønsket meg og jeg er meget forundret over at ikke kommuneledelsen er opptatt av å fortelle befolkningen i Meldal om hva driftsmodellen vil medføre for befolkningen. Etter vedtaket i kommunestyret er dette helt tiet i hjel av Orkland kommune og representantene i kommunestyret. Videre er det helt klart at byggingen av nytt helsetun vil medføre ytterligere tapping av virksomhet i Meldal sentrum i og med at Meldal legekontor flyttes med.

Meldal frivilligsentral er så godt som nedlagt. På meg virker det noe påfallende at dørene er stengt på grunn av sykdomsfravær ved en offentlig institusjon som er så viktig for lokalbefolkningen. Vanligvis blir den sykemeldte erstattet med en vikar. Sykdom kan forekomme hvor som helst, men denne saken viser at kommuneledelsen ikke tar virksomheten alvorlig.

Jeg kan love at jeg skal følge med i den videre utviklingen av storkommunen og jeg lover å ikke holde kjeft. Vi som tilhører gamle Meldal kommune akseptere ikke å bli en utkant og saneringspost, vi vil bli tatt på alvor.

Helt til slutt vil jeg atter en gang oppfordre politikerne om å komme ut av skapet!